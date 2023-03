Soția lui Mihai Onilă, dezvăluiri cutremurătoare. Laura a fost în moarte clinică: „Pe masa de operație era trupul meu, iar eu eram deasupra”

Laura Onilă, soția artistului Mihai Onilă, a fost implicată într-un accident auto în 2018, iar de atunci viața ei a luat o altă întorsătură. A avut parte de o experiență ireală, după ce a trecut prin moarte clinică. Medicii au reușit să o salveze și au ținut-o timp de 13 ore într-o operație extrem de grea.

Laura Onilă a fost implicată într-un accident devastator în 2018, în urma căruia s-a ales cu răni foarte grave. A intrat în moarte clinică, însă medicii au reușit să o salveze după o operație, care a durat 13 ore. Aceasta a povestit recent că, în momentul în care se afla pe masa de operație, și-a văzut propriul corp resuscitat. Nu a reușit să uite niciodată acel moment, însă abia acum a găsit puterea să vorbească pe larg despre tot ce s-a întâmplat.

CITEȘTE ȘI: DEZVĂLUIRI TULBURĂTOARE FĂCUTE DE MIHAI ONILĂ! CE S-A ÎNTÂMPLAT CU IUBITA LUI: ”A MURIT ȘI A ÎNVIAT!”

”În 2018, pe 18 iulie, ne pregăteam să venim în vacanță în România. Soțul (n.r. fostul soț) se grăbea și nu păstra distanța, deși l-am rugat să fie atent. Bineînțeles ca m-a ignorat. Undeva în Ungaria simțeam că va fi impactul. Cu ceva vreme înainte am simțit că va fi impactul. Mi-am scos inelele și mi-am făcut un selfie. Nu pot să spun de ce am făcut asta. Dar eram pregătită și s-a întâmplat. Impactul nu l-am simțit fizic. L-am văzut pe undeva de deasupra.

Nu am simțit nicio durere. Am văzut tirul cu care ne-am impactat și după mult timp am reintrat în trup. Nu simțeam nicio durere. M-am uitat dacă copiii sunt ok, fostul soț. Cred că mi-am pierdut conștiința, pentru că pierdusem foarte mult sânge. Între timp au venit cadrele medicale. M-au transportat la spital. M-au operat de urgență, dar într-un mod greșit. La 3 zile după operație am făcut septicemie. Aveam asigurare medicală.

După 3 zile am chemat un medic cu elicopterul din Belgia. M-a repatriat în Belgia. Acolo m-au operat de urgență. A durat 13 ore. Pierdusem mult sânge și cu septicemia, am făcut stop cardiorespirator. În timpul operației, practic, am ieștit din trup. Mă vedeam pe mine. Nu conștientizam nimic. M-am văzut pe masă, nu înțelegeam de ce sunt acolo. Vedeam medicii, cumva din lateral.

Pe masă era trupul meu, eu eram deasupra. Auzeam vocile medicilor ca prin apă, ca un ecou și conștientizam că sunt spiritul și m-am speriat. Aveam un string energetic care mă ținea legată de trupul meu. Există o spirală de lumină. E o multitudine de imagini din viața trăită până atunci. Imaginile trec foarte repede, astfel că timpul de până atunci trece în câteva secunde”, a mărturisit Laura Onilă, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Laura Onilă a stat în moarte clinică 45 de minute

Laura Onilă a stat în moarte clinică timp de 45 de minute. Partenera artistului a mărturisit cum îi auzea vocea tatălui ei, însă nu îi putea răspunde sau cum și-a văzut trupul pe masa de operație. Toate aceste experiențe au fost traumatizante pentru soția fostului solist al trupei Axxa, mai ales că aceasta nu și-a găsit niciodată puterea suficientă să vorbească despre toate momentele cumplite prin care a trecut.

„Îți vezi viața ca și experiențe din diferiți ani, diferite etape – chiar de când eram copil. Chiar vedeam imagini cu un alt trup. Știi că ești tu, dar nu recunoști acel corp, că ești legat cu acel string de trupul tău actual. Vedeam și alte entități dar nu știam să traduc acele entități și aveam țintă să merg spre ele, dar nu am aveam țintă să merg acolo. Am auzit vocea tatei. Mă striga, dar eu nu îi răspundeam. Abia a treia oară am auzit și atunci am conștientizat că am familie, copii. Coborârea a fost de la stânga către dreapta. Ieșirea din trup e atât de ușoară și liniștitoare, dar coborârea în trup e grea. E ca și când m-aș fi aruncat de la etajul 10 direct pe ciment. M-am trezit într-o cameră în care erau 2 grade.

Am stat în moarte clinica 45 de minute. Un medic mi-a spus: «Unde ai plecat? Ne-am chinuit să te readucem la viață.» Și în acea cameră am trăit o altă experiență. Aveam un medic care statea nonstop. Camera avea o ușă metalica ce se deschidea cu card. Și s-a deschis ușa, deși nu o deshisese nimeni. Și a intrat tata. S-a așezat în spatele meu și simțeam cum îmi mângâie părul, șuviță cu șuviță. Apoi, după 24 de ore, am fost transferată în salon. Subiectul ăsta e destul de sensibil pentru mine și cred că pentru orice care a experimentat ieșirea din corp. Poate oamenii consideră că ești nebun. Dar încerc, ușor-ușor, să povestesc experiențele mele, că ele sunt încă de la vârsta de 8 ani. Încă de atunci vedeam entități.”, a mai spus partenera de viață a lui Mihai Onilă.