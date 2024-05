Oana Roman, la un pas de moarte după ce a născut. Drama cumplită prin care a trecut: ”Eram singură în spital”

Oana Roman a devenit mămică în anul 2014, atunci când a adus-o lume pe lume pe fiica sa Isabela. Acel moment fericit a fost aproape distrus de complicațiile care au apărut după operația de cezariană. Vedeta a fost la un pas sa-și piardă viața. Fiica lui Petre Roman nu va uita niciodată noaptea de 30 aprilie spre 1 mai 2014.

Pe data de 21 februarie 2014, Oana Roman a adus-o pe lume pe fiica ei, Isabela, la un spital privat din București. La scurt timp după naștere, au apărut complicații serioase legate de operația de cezariană, creând momente dramatice pentru familie. Fiica lui Petre Roman a fost supusă unei intervenții chirurgicale dificile și a trăit cu teama că ar putea să-și piardă fiica, care avea doar două luni la momentul respectiv.

Recent, Oana Roman și-a amintit de noaptea îngrozitoare dintre 30 aprilie și 1 mai 2014, când se afla singură în spital și se pregătea pentru o operație dificilă. Cu incertitudinea supraviețuirii, singurul ei gând era la Isabela, fiica ei, care era doar un bebeluș de două luni la acea vreme.

După nașterea fiicei sale, Oana Roman a fost transferată de urgență la spital din cauza complicațiilor postoperatorii. A fost nevoie de intervenții suplimentare pentru a trata o infecție gravă pe care o contractase. A petrecut cinci zile în secția de terapie intensivă și consideră că această experiență i-a consolidat legătura cu credința.

„Toți împreună au reuşit să mă facă bine. Am știut atunci că am niște îngeri păzitori foarte puternici. Am știut atunci că puterea lui Dumnezeu este infinită, am simțit asta în modul cel mai concret. Am stat 5 zile la reanimare uitându-mă la un perete alb și am avut timp să mă gândesc. Mi-am dat seama că viața mea e în mâinile Lui și el a știut pe cine să trimită ca să mă salveze. Trebuia să mă vindec pentru a-mi putea creşte copilul și am reușit. Eu și doctorii am luptat. Marius m-a păzit. Asistentele m-au îngrijit. El a fost acolo. Sunt recunoscătoare. Atunci pe 1 Mai 2014 m-am născut din nou”, a mai precizat Oana Roman, pe InstaStory.