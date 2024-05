Emily Burghelea ne arată micul ei secret! Noroc că are fustiță scurtă! ”Este smochina mea norocoasă!”

Deși este de atâția ani în atenția publicului, nimeni n-a mai văzut-o pe Emily Burghelea astfel! Prezentă la un eveniment din Capitală, influencerița ne-a arătat cel mai mare secret al său! Bine c-avea fustiță scurtă și am putut vedea totul foarte clar!

Emily Burghelea se expune foarte mult în mediul online, însă chiar și așa, nimeni n-a remarcat vreodată ce secret micuț ascunde creatoarea de conținut la spate! Nu vă gândiți la prostii însă, este ceva cât se poate de nevinovat! Discutăm despre un semn din naștere, plasat chiar în spatele genunchiului pentru care ”vinovată” este nimeni alta decât mama vedetei!

”Semnul meu din naștere este un fruct. Ce crezi că este? Este o smochină. Când era însărcinată cu mine, mama mea a poftit la o smochină din curtea vecinilor, a pus mâna pe ea, ca să vadă dacă era coaptă, ca să meargă să ceară voie vecinei să ia și ea o smochină. Apoi smochina a căzut în mână ei, mi-a povestit mama, acum nu știu! Bunica a văzut-o și i-a zis s-o dea repede pe la spate, să nu iasă semn copilului pe față, că dacă furi când ești însărcinată, iese semn! Și ce crezi? A dat-o repede pe la spate, dar a atins-o de picior și mie mi-a ieșit semn acea smochină!”, povestește Emily, pentru CANCAN.RO.

Faza și mai amuzantă este că și Emily a fost pusă într-o situație similară, dar a știut cum s-o gestioneze imediat, doar, doar să nu iasă și copiii săi cu semne din naștere!

”Țin minte că era și eu însărcinată cu Amedeea și am mers la tenis cu Andrei și am plecat din greșeală cu o minge în ghiozdan! Când am văzut-o acasă am zis: «vai de mine, să nu-i iasă copilului minge de tenis pe față! Stai să dau pe la spate, dar nu vreau să-i iasă nici pe la spate! Mă duc s-o duc înapoi» Și am mers și am dus mingea de tenis înapoi!”, adaugă influencerița.

A mers în Maldive cu cei doi copii, fără soț

Deși are doar 25 de ani, Emily Burghelea are deja doi copii alături de soțul său, Andrei. Este o mămică extrem de relaxată și foooarte curajoasă! De curând, și-a lăsat soțul acasă și-a plecat cu cei doi copii singură, singurică-n Maldive!

”Am plecat singură cu copiii în vacanță și cred că voi repeta aventură, pentru că a fost o super experiență. Noi avem ambii copii la o grădiniță care a luat vacanță 3 săptămâni de Paște. Când copiii nu mai sunt în programul cu care ești tu obișnuit, ești puțin derutat. Așa că am zis să mergem într-o vacanță, pentru că este mai ușor să stai undeva cu copiii unde face cineva curățenie după tine, adică la hotel în fiecare zi! Andrei nu putea să vină perioada, dar a venit câteva zile. Săracul a zburat foarte mult, doar ca să petreacă Paștele și ziua lui cu noi acolo. El nici nu poate zbura din motive medicale. Nu are nimic serios, dar așa i-a fost recomandat din cauza presiunii. Zborul cu el la întoarcere cu el mi s-a mai părut mai greu, pentru că la dus toți oamenii veneau să mă ajute, pentru că eram singură cu copiii”, explică Emily.

Deși vacanțele cu cei mici pot fi obositoare și extrem de solicitante, Emily spune că pentru ea lucrurile au stat exact invers, căci ce mici se înțeleg acum de minune și cooperează excelent.

”Copiii mei au o relație foarte bună acum. La început, Amedeea era puțin geloasă, nu înțelegea, dar acum am adus-o în punctul în care să fie foarte grijulie cu el, să-l ajute, iar asta mă ajută și pe mine foarte tare. N-am avut nicio problemă cu ei pe zbor, niciun tantrum, niciun plâns! Am adormit cu ei în brațe și m-a trezit o doamnă la aterizare. Toată lumea coborâse deja și eu rămăsesem ultima cu copiii dormind pe mine. Pilotul a ieșit fix în acel moment și m-a ajutat cu bagajele. Mi-a luat pilotul un copil și un bagaj și toată lumea se uita la mine din autobuzul care aștepta”, încheie vedeta.

