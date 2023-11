Emily Burghelea și-a făcut un test de sarcină și n-a înțeles dacă este sau nu gravidă. „Am citit și prospectul”

Pe data de 22 noiembrie, Emily Burghelea le-a spus fanilor de pe rețelele de socializare că are dureri de burtă și că speră să nu aibă enteroviroză. Ulterior, o fană i-a spus că este posibil să fie însărcinată, prilej cu care prezentatoarea TV a precizat că se simte rău 99% din timp. Bonus: Ileana Sterp i-a mărturisit că a visat-o gravidă și că ar urma să aducă pe lume un băiat.

Văzând că toate semnele sunt de partea unei sarcini, și-a trimis iubitul după teste de sarcină. Ex-prezentatoarea TV a făcut un test care a apărut relativ recent pe piața din România și, neștiind să interpreteze rezultatul, a pus imaginile pe Instagram și a cerut un răspuns din partea internauților.

Este sau nu Emily Burghelea însărcinată

Blondina nu știa că la testele de sarcină de acest tip este nevoie de un plus în căsuța mare și de o linie în cea mică. Atunci când a văzut două linii, credea că este gravidă, dar avea să afle ulterior, citind atât prospectul, cât și comentariile, că pentru moment, se oprește doar la doi copii:

„Am consultat și prospectul pentru că mi-au spus oamenii pe Instagram că este și un prospect în cutia testului de sarcină, deși până acum, niciodată nu am citit prospectul la un test de sarcină. În acest prospect scrie că în căsuța mare trebuie să fie un plus ca să fie testul pozitiv. Acum nu știu. Mie mi-a dat cu virgulă pentru că în momentul în care am văzut două linii pe test am zis ok, sunt două lunii, sunt gravidă. Adevărul este că liniile erau șui. Deci nici testele de sarcină nu mai sunt ce au fost odată, zic, pur și simplu” , a spus Elimy Burghelea pentru CANCAN.RO.

Amintim faptul că și în luna septembrie, fosta prezentatoare de la PRO TV glumea, în cadrul unui interviu, că ar fi însărcinată.

Viața de familie a fostei prezentatoare TV

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil are o fetiță de doi ani, pe nume Amenda și un băiețel care urmează să împlinească un an în ianuarie, Andreas. La cei 24 de ani ai săi, își expune viața privată pe rețelele de socializare, dar partenerul său, cu care are cei doi copii, preferă să umble mascat și să nu-și divulge identitatea reală.

