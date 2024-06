Antonio Satîru, despre viața amoroasă! Cât de ușor cucerea cel mai înalt om din România domnișoarele + Motivul pentru care regretă apariția la iUmor

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” l-a avut ca invitat pe Antonio Satîru, celebrul magician, cu o înălțime de 2,20 m. Acesta a făcut câteva mărturisiri interesante despre viața sa și nu s-a sfiit să vorbească nici despre latura amoroasă. Cât de ușor cucerea cel mai înalt om din România domnișoarele?

Sâmbătă, 15 iunie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care invitat a fost Antonio Satîru. Printre altele, magicianul a vorbit despre viața lui amoroasă, dar și despre experiența pe care a avut-o la iUmor.

(CITEȘTE ȘI: CEL MAI ÎNALT OM DIN ROMÂNIA, ANTONIO SATÎRU, S-A CONFESAT LA „ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE”: VIAȚA CU CAPUL ÎN NORI!)

În cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Antonio Satîru a făcut câteva mărturisiri din viața sa personală. Acesta nu s-a sfiit să vorbească despre succesul pe care îl avea cu domnișoarele pe vremea când era adolescent. Magicianul a mărturisit că în ceea ce privește relațiile cu reprezentantele sexului frumos înălțimea sa nu a fost niciodată o problemă.

Știm că majoritatea domnișoarelor preferă bărbații înalți, așa că Antonio Satîru nu ducea lipsă de pretendente. Însă, la acea vreme, magicianul nu era foarte focusat pe latura amoroasă, așa că multe dintre relațiile lui nu treceau testul timpului și nu durau mai multe de câteva luni.

Niciodată (n.r. diferența de înălțime nu a fost o problemă). Am avut o iubită care avea chiar 1,60 m. Îți dai seama că eu cu 2,20 m era o discrepanță semnificativă. Adică mergeam pe stradă și lumea credea că era probabil sora mea mai mică sau fiica mea, în cel mai rău caz. Înălțimea nu a fost niciodată o problemă și nici nu pot să zic că m-am ghidat vreodată după chestia asta când vine vorba de relații. Dacă mă înțelegeam și era totul ok, pentru mine era perfect”, a mărturisit Antonio Satîru.

„Au fost ceva relații. Problema este că eu niciodată nu mă implicam foarte tare în relații și erau de scurtă durată. Adică, până acum ceva timp, cea mai lungă relație a mea fusese de jumătate de an. Atât, jumătate de an, șase luni. Nu știu, eram prea focusat pe ce făceam.

De asemenea, cel mai înalt om din România a vorbit și despre participarea sa în cadrul emisiunii iUmor, pe care o regretă. Pe vremea când a apărut la show-ul de la Antena 1, Antonio Satîru nu avea prea multă experiență, așa că s-a încrezut și s-a lăsat ghidat de producători, lucru ce s-a întors împotriva lui.

„Regret că am fost la iUmor, dar nu din perspectiva pe care o cred oamenii. Regret în perioada respectivă că m-am dus la iUmor pentru că eram mai mic atunci. Aveam 21-22 de ani și din cauză că aveam vârsta pe care o aveam și eram mic și fraier s-a întâmplat o chestie. M-am dus și am cam făcut ce mi-au zis producătorii. Iar din cauză că am făcut chestia asta am picat în această deziluzie că o să fie bine pentru că așa mi-au zis producătorii.

A fost un impact semnificativ foarte negativ în urma acelei apariții. Cel puțin în materie de show-uri scăzuse numărul radical. A trebuit să suport treaba asta o perioadă de timp până au uitat oamenii de treaba de la iUmor”, a mai spus Antonio Satîru.