Tudor Duma, declarații înainte ca mascații să-l caute. Ce a încercat să facă pentru Rareș Ion: „Mai ai puțin și mori”

Tudor Duma, cunoscut sub porecla de „Maru”, a rupt tăcerea și a vorbit despre ultimele momente petrecute alături de Rareș Ion, tânărul de 20 de ani care a fost găsit mort. Ce a spus tânărul înainte ca mascații să-l caute. Cele mai noi informații!

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc cu doar câteva ore înainte de tragedie și a fost transmisă în direct pe TikTok, acolo unde Rareș Ion apărea într-o stare ciudată, posibil sub influența substanțelor interzise. Tudor Duma a respins acuzațiile potrivit cărora el ar fi fost cel care i-ar fi dat droguri tânărului și susține că, dimpotrivă, încercase să-l convingă să renunțe la acest stil de viață autodistructiv. Potrivit spuselor sale, atât el, cât și alți apropiați ai tânărului, ar fi dorit să-l ajute să se îndepărteze de anturaje nocive și să-și regăsească echilibrul.

Tânărul a menționat și faptul că Rareș Ion ar fi avut anumite probleme de sănătate, fiind diagnosticat cu ADHD, și că atunci când a venit la el, avea asupra lui o cutie întreagă de medicamente.

„Credeți-mă, eu și împreună cu mai mulți tovarăși de-ai lui (băiatul găsit mort) am încercat să-l aducem pe drumul cel bun…Am încercat să-l aduc pe drumul cel bun în sensul că i-am zis, băi, uite, nu e ok așa, nu e ok să te postezi în niște ipostaze șocante, nu e ok să devii viral prin faptul că mai ai puțin și mori…(…) Din câte am înțeles are ADHD și mai multe… Știu că avea niște medicamente la el, în seara când a venit la mine, avea o cutiuță plină cu medicamente. Nu știu dacă a consumat din acele medicamente dar erau destul de multe, în sensul că avea o cutiuță plină”, a spus Tudor Duma, conform G4Media.ro.