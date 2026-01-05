Acasă » Știri » Program TV 5 ianuarie 2026. Desafio Aventura vs. Power Couple: la ce oră se difuzează cele mai așteptate show-uri

Program TV 5 ianuarie 2026. Desafio Aventura vs. Power Couple: la ce oră se difuzează cele mai așteptate show-uri

De: Andreea Stăncescu 05/01/2026 | 08:30
Program TV 5 ianuarie 2026. Desafio Aventura vs. Power Couple: la ce oră se difuzează cele mai așteptate show-uri
La ce te poți uita la televizor / Sursa foto: Freepik

Luni, 5 ianuarie, televiziunile vin cu o ofertă variată pentru toate gusturile: de la matinale pline de energie și jurnale de știri, până la emisiuni de divertisment, reality-show-uri și producții de seară menite să te țină în fața ecranului. Iată ce poți urmări la TV la început de săptămână.

Pe lângă știri, emisiuni de divertisment și producții consacrate, debutează și două formate noi, intens așteptate de telespectatori. Este vorba despre „Desafío”, un show plin de adrenalină și „Power Couple”, competiția care pune la încercare relațiile de cuplu. Ambele producții promit emoții puternice și momente memorabile, marcând un start de săptămână cu adevărat spectaculos.

Pro TV

07:00 – Știrile Pro TV
10:30 – Vorbește lumea
13:00 – Știrile Pro TV
14:00 – Lecții de viață
15:00 – La Măruță
17:00 – Știrile Pro TV
18:00 – Batem palma?
19:00 – Știrile Pro TV
20:30 – Desafio: Aventura
23:00 – Atletico Textila

Antena 1

07:00 – Știri
08:00 – Neatza cu Răzvan și Dani
12:00 – Observator
14:00 – Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere
17:00 – Observator
18:00 – Medicool
19:00 – Observator
20:30 – Power Couple – La bine și la greu
00:00 – Observator

Kanal D

07:00 – Secrete de familie (R)
08:00 – Follow Us
10:00 – Casa iubirii
12:00 – Știrile Kanal D
13:00 – În căutarea adevărului
15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
16:30 – Casa iubirii
19:00 – Știrile Kanal D
20:00 – Fata de la fereastră
22:45 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

Prima TV

07:00 – 50/50 (R)
09:00 – Iubiri vinovate (R)
11:00 – Teleshopping
13:00 – 50/50 (R)
14:00 – Focus
16:00 – Exclusiv VIP
18:00 – Focus 18
19:15 – 50/50
20:00 – Justiție pe cont propriu
22:00 – Focus

CITEȘTE ȘI: Camere de filmat pe casa scării. Ce spune legea despre montarea acestora

Cine se va căsători în 2026, în funcție de cifra destinului. Adina și Oana Timofte: „Ei au șansa să câștige și foarte mulți bani!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!
Știri
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar…
Cel mai bun moment să te căsătorești în 2026, potrivit zodiei tale. Universul te va binecuvânta atunci
Știri
Cel mai bun moment să te căsătorești în 2026, potrivit zodiei tale. Universul te va binecuvânta atunci
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Mediafax
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Mediafax
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui...
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții ...
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!
Horoscop Săgetător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a ...
Horoscop Săgetător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul
Cel mai bun moment să te căsătorești în 2026, potrivit zodiei tale. Universul te va binecuvânta ...
Cel mai bun moment să te căsătorești în 2026, potrivit zodiei tale. Universul te va binecuvânta atunci
Cuplu nou în showbizul românesc! Fostele vedete de la Antena 1 se iubesc: „Mi-a zis horoscopul că ...
Cuplu nou în showbizul românesc! Fostele vedete de la Antena 1 se iubesc: „Mi-a zis horoscopul că o să găsesc o persoană în cel mai neașteptat moment”
După dezvăluirile despre Diddy urmează Jay-Z? Imaginea publicată de 50 Cent care i-a pus pe gânduri ...
După dezvăluirile despre Diddy urmează Jay-Z? Imaginea publicată de 50 Cent care i-a pus pe gânduri pe fani
De ce nu se plătește prima zi de concediu medical în România. Măsura a fost adoptată la finalul ...
De ce nu se plătește prima zi de concediu medical în România. Măsura a fost adoptată la finalul lui 2025
Vezi toate știrile
×