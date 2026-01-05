Program TV 5 ianuarie 2026. Desafio Aventura vs. Power Couple: la ce oră se difuzează cele mai așteptate show-uri

Luni, 5 ianuarie, televiziunile vin cu o ofertă variată pentru toate gusturile: de la matinale pline de energie și jurnale de știri, până la emisiuni de divertisment, reality-show-uri și producții de seară menite să te țină în fața ecranului. Iată ce poți urmări la TV la început de săptămână.
Pe lângă știri, emisiuni de divertisment și producții consacrate, debutează și două formate noi, intens așteptate de telespectatori. Este vorba despre „Desafío”, un show plin de adrenalină și „Power Couple”, competiția care pune la încercare relațiile de cuplu. Ambele producții promit emoții puternice și momente memorabile, marcând un start de săptămână cu adevărat spectaculos.
Pro TV
07:00 – Știrile Pro TV
10:30 – Vorbește lumea
13:00 – Știrile Pro TV
14:00 – Lecții de viață
15:00 – La Măruță
17:00 – Știrile Pro TV
18:00 – Batem palma?
19:00 – Știrile Pro TV
20:30 – Desafio: Aventura
23:00 – Atletico Textila
Antena 1
07:00 – Știri
08:00 – Neatza cu Răzvan și Dani
12:00 – Observator
14:00 – Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere
17:00 – Observator
18:00 – Medicool
19:00 – Observator
20:30 – Power Couple – La bine și la greu
00:00 – Observator
Kanal D
07:00 – Secrete de familie (R)
08:00 – Follow Us
10:00 – Casa iubirii
12:00 – Știrile Kanal D
13:00 – În căutarea adevărului
15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
16:30 – Casa iubirii
19:00 – Știrile Kanal D
20:00 – Fata de la fereastră
22:45 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
Prima TV
07:00 – 50/50 (R)
09:00 – Iubiri vinovate (R)
11:00 – Teleshopping
13:00 – 50/50 (R)
14:00 – Focus
16:00 – Exclusiv VIP
18:00 – Focus 18
19:15 – 50/50
20:00 – Justiție pe cont propriu
22:00 – Focus
CITEȘTE ȘI: Camere de filmat pe casa scării. Ce spune legea despre montarea acestora
Cine se va căsători în 2026, în funcție de cifra destinului. Adina și Oana Timofte: „Ei au șansa să câștige și foarte mulți bani!”