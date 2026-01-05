Program TV 5 ianuarie 2026. Desafio Aventura vs. Power Couple: la ce oră se difuzează cele mai așteptate show-uri

Luni, 5 ianuarie, televiziunile vin cu o ofertă variată pentru toate gusturile: de la matinale pline de energie și jurnale de știri, până la emisiuni de divertisment, reality-show-uri și producții de seară menite să te țină în fața ecranului. Iată ce poți urmări la TV la început de săptămână.

Pe lângă știri, emisiuni de divertisment și producții consacrate, debutează și două formate noi, intens așteptate de telespectatori. Este vorba despre „Desafío”, un show plin de adrenalină și „Power Couple”, competiția care pune la încercare relațiile de cuplu. Ambele producții promit emoții puternice și momente memorabile, marcând un start de săptămână cu adevărat spectaculos.

Pro TV

07:00 – Știrile Pro TV

10:30 – Vorbește lumea

13:00 – Știrile Pro TV

14:00 – Lecții de viață

15:00 – La Măruță

17:00 – Știrile Pro TV

18:00 – Batem palma?

19:00 – Știrile Pro TV

20:30 – Desafio: Aventura

23:00 – Atletico Textila

Antena 1

07:00 – Știri

08:00 – Neatza cu Răzvan și Dani

12:00 – Observator

14:00 – Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

17:00 – Observator

18:00 – Medicool

19:00 – Observator

20:30 – Power Couple – La bine și la greu

00:00 – Observator

Kanal D

07:00 – Secrete de familie (R)

08:00 – Follow Us

10:00 – Casa iubirii

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 – Casa iubirii

19:00 – Știrile Kanal D

20:00 – Fata de la fereastră

22:45 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

Prima TV

07:00 – 50/50 (R)

09:00 – Iubiri vinovate (R)

11:00 – Teleshopping

13:00 – 50/50 (R)

14:00 – Focus

16:00 – Exclusiv VIP

18:00 – Focus 18

19:15 – 50/50

20:00 – Justiție pe cont propriu

22:00 – Focus

