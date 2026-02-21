Acasă » Știri » De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca

De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca

De: Irina Vlad 21/02/2026 | 08:48
De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca
De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca

Tensiunile au degenerat la Survivor săptămâna aceasta. Cristian Boureanu și Aris Eram au intrat în conflict direct, iar cearta s-a lăsat cu acuzații grave, jigniri și insulte din partea fiului Andreei Esca. De la ce a pornit totul, de fapt?

O nouă săptămână, un nou scandal la Survivor 2026. De data aceasta, discuțiile dintre Aris Eram și Cristian Boureanu au degenerat într-o ceartă de zile mari. Fiul Andreei Esca l-a făcut alcoolic pe afacerist, iar insultele nu au rămas fără ecou.

De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu

Tensiunile dintre cei doi au pornit din momentul în care ieșirile nervoase ale lui Cristian Boureanu au depășit orice limită a decenței. Acesta este acuzat că se poartă urât cu anumite colege din trib, atitudine care i s-a părut nedreaptă lui Aris Eram. Acesta s-a simțit dator să intervină în apărarea fetelor batjocorite, iar de aici totul a căpătat o turnură neașteptată.

„Mi se pare că întrece măsura foarte tare. Înțeleg certurile cu bărbați, cum vorbește, dar atunci când este vorba despre fete… Eu nu am putut niciodată să vorbesc urât unei fete, așa cum a făcut-o el. Mi se pare urât și nu am putut să mă abțin să nu intervin. Nu poți să îți ceri scuze după ce vorbe ai avut la adresa Andreei. Mai mult decât atât, ai zis că nu ți-ai cerut scuze pentru ce ai zis, ci pentru cum ai zis”, a declarat Aris Eram.

Recent, într-o discuție cu o parte dintre colegii lui de trib, Aris Eram a făcut o afirmație dură despre Boureanu. Comportamentul deviant al afaceristului ar fi fost pus pe seama lipsei alcoolului, în contextul dependenței sale: „Este un alcoolic care nu are alcool și, de asta, o ia razna”, a spus Aris Eram.

Toată lumea s-a întrebat de unde până unde Aris a dedus că Boureanu este alcoolic. Ei bine, după o scurtă căutare, răspunsul devine clar. În urmă cu doi ani, afaceristul a rămas fără permis de conducere, după ce a fost prins beat la volan. La momentul respectiv, știrea a făcut înconjurul României.

De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca

Coincidență sau nu? Greu de crezut. Informația a fost făcut publică chiar la Pro TV, în ediția știrilor din 16 martie 2023, prezentată de Andreea Esca, nimeni alta decât mama lui Aris. Prin urmare, legătura poate fi mai clară decât pare la prima vedere.

Cristian Boureanu, descalificat de la Survior după scandalul infernal cu Aris Eram? S-au jignit în ultimul hal

Se încing spiritele la Survivor 2026! Aris Eram și Cristian Boureanu, conflict de proporții: „Întrece măsura foarte tare”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine”
Știri
Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să…
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile sunt consternate: „Nu pot să îmi explic furia”
Știri
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația.…
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Mediafax
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Incendiu la Spitalul Fundeni. Pompierii intervin chiar acum. Mesajul ministrului Sănătății
Gandul.ro
Incendiu la Spitalul Fundeni. Pompierii intervin chiar acum. Mesajul ministrului Sănătății
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să pună capăt carierei
Adevarul
Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să...
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Mediafax
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Click.ro
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc...
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul și ce legături are cu Trump
Digi 24
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul...
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Digi24
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul...
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
go4it.ro
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Incendiu la Spitalul Fundeni. Pompierii intervin chiar acum. Mesajul ministrului Sănătății
Gandul.ro
Incendiu la Spitalul Fundeni. Pompierii intervin chiar acum. Mesajul ministrului Sănătății
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! ...
Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine”
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile ...
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile sunt consternate: „Nu pot să îmi explic furia”
Patru zodii vor avea 7 săptămâni de vis. Transformă totul în beneficii reale
Patru zodii vor avea 7 săptămâni de vis. Transformă totul în beneficii reale
Aceeași sau aceiași, care este forma corectă? Când și cum le folosim
Aceeași sau aceiași, care este forma corectă? Când și cum le folosim
Cine este Doina Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. ...
Cine este Doina Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Mihai Bobonete a fost extrem de impresionat
Un microbuz s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu: 16 pasageri trăiesc ...
Un microbuz s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu: 16 pasageri trăiesc un coșmar
Vezi toate știrile
×