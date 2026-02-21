De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca

Tensiunile au degenerat la Survivor săptămâna aceasta. Cristian Boureanu și Aris Eram au intrat în conflict direct, iar cearta s-a lăsat cu acuzații grave, jigniri și insulte din partea fiului Andreei Esca. De la ce a pornit totul, de fapt?

O nouă săptămână, un nou scandal la Survivor 2026. De data aceasta, discuțiile dintre Aris Eram și Cristian Boureanu au degenerat într-o ceartă de zile mari. Fiul Andreei Esca l-a făcut alcoolic pe afacerist, iar insultele nu au rămas fără ecou.

De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu

Tensiunile dintre cei doi au pornit din momentul în care ieșirile nervoase ale lui Cristian Boureanu au depășit orice limită a decenței. Acesta este acuzat că se poartă urât cu anumite colege din trib, atitudine care i s-a părut nedreaptă lui Aris Eram. Acesta s-a simțit dator să intervină în apărarea fetelor batjocorite, iar de aici totul a căpătat o turnură neașteptată.

„Mi se pare că întrece măsura foarte tare. Înțeleg certurile cu bărbați, cum vorbește, dar atunci când este vorba despre fete… Eu nu am putut niciodată să vorbesc urât unei fete, așa cum a făcut-o el. Mi se pare urât și nu am putut să mă abțin să nu intervin. Nu poți să îți ceri scuze după ce vorbe ai avut la adresa Andreei. Mai mult decât atât, ai zis că nu ți-ai cerut scuze pentru ce ai zis, ci pentru cum ai zis”, a declarat Aris Eram.

Recent, într-o discuție cu o parte dintre colegii lui de trib, Aris Eram a făcut o afirmație dură despre Boureanu. Comportamentul deviant al afaceristului ar fi fost pus pe seama lipsei alcoolului, în contextul dependenței sale: „Este un alcoolic care nu are alcool și, de asta, o ia razna”, a spus Aris Eram.

Toată lumea s-a întrebat de unde până unde Aris a dedus că Boureanu este alcoolic. Ei bine, după o scurtă căutare, răspunsul devine clar. În urmă cu doi ani, afaceristul a rămas fără permis de conducere, după ce a fost prins beat la volan. La momentul respectiv, știrea a făcut înconjurul României.

Coincidență sau nu? Greu de crezut. Informația a fost făcut publică chiar la Pro TV, în ediția știrilor din 16 martie 2023, prezentată de Andreea Esca, nimeni alta decât mama lui Aris. Prin urmare, legătura poate fi mai clară decât pare la prima vedere.

