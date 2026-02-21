Ninge 7 zile la rând în România, începând de azi. Lista orașelor afectate, potrivit meteorologilor Accuweather

În orașele montane din România, iarna își intră din nou în drepturi, iar ninsoarea va cădea continuu în următoarele zile, transformând peisajul într-un tablou alb spectaculos. Temperaturile scăzute vor menține condițiile ideale pentru ninsori persistente, ceea ce va bucura turiștii și iubitorii sporturilor de iarnă.

La Predeal, conform prognozei furnizate de AccuWeather, ninsoarea este așteptată să înceapă chiar de astăzi și să continue fără întrerupere până sâmbătă, 28 februarie. Stratul de zăpadă va crește treptat, iar autoritățile recomandă prudență în trafic și echiparea corespunzătoare a autovehiculelor.

Stațiunile montane vor oferi condiții excelente pentru schi și plimbări în natură, iar atmosfera va deveni una de iarnă autentică. Pentru cei care iubesc muntele, această perioadă aduce ocazia perfectă de a se bucura de zăpada proaspătă.

Vremea în România în următoarele zile

Meteorologii avertizează că ninsorile vor reveni sâmbătă, pe fondul unui cod galben de vreme rece. Vântul va sufla mai intens în sudul Moldovei, Muntenia, zona Carpaților de Curbură, sud-estul Olteniei și Dobrogea. Începând din cursul nopții, se vor semnala precipitații mixte, polei și depuneri de gheață, iar ulterior acestea se vor transforma în ninsoare în majoritatea regiunilor, cu excepția litoralului, unde vor predomina ploile.

În București, un nou strat de zăpadă se va așeza peste cel deja existent. Ploaia se va transforma treptat în lapoviță și apoi în ninsoare, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la aproximativ 15 centimetri. Temperaturile vor coborî sub pragul de îngheț, iar rafalele de vânt vor atinge viteze de până la 55 km/h.

Schimbarea vremii a fost provocată de un ciclon mediteranean care a pătruns în țară dinspre vest în noaptea de joi spre vineri. Specialiștii estimează că valul de frig va persista până la începutul săptămânii viitoare, după care luna martie ar putea aduce o încălzire treptată și temperaturi mai plăcute.

Prognoza meteo azi, 21 februarie 2026. În capitală ninsorile vor reîncepe iar temperaturile vor fi hibernale.