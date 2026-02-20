România, lovită de un nou ciclon mediteraneean. Zăpadă de 15 cm în Capitală!

După doar o zi însorită, meteorologii vin cu noi vești proaste. Un ciclon mediteraneean a intrat în România prin vestul țării și aduce un nou val de frig, dar și ninsori abundente în unele zone ale țării. ANM a emis un nou cod galben de ninsori și viscol, valabil până la începutul săptămânii viitoare.

Vremea se schimbă, din nou, în România. După doar o zi de pauză, ninsorile se întorc. Meteorologii au emis mai multe avertizări meteo și anunță un weekend rece, mohorât, în care va ninge din plin, mai ales în Capitală.

Un nou episod de iarnă severă

Un ciclon mediteraneean a intrat în România prin vestul țării și aduce un nou val de frig, dar și ninsori abundente în unele zone ale țării. Meteorologii au emis o avertizare de polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol. Avertizarea este valabilă în intervalul 20 februarie, ora 10:00 – 22 februarie, ora 10:00.

În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor predomina ploile, iar în Moldova și la munte va ninge. Din seara zilei de vineri, 20 februarie, și până duminică dimineața vor predomina ninsorile. Local cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5…15 cm.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, dar și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h. În sud-estul țării, temporar va fi viscol și vizibilitate redusă.

Vremea va fi rece în jumătatea de nord a Moldovei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade. Minimele termice de la nivelul țării din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) se vor situa între -12 și 4 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei.

Sâmbătă, 21 februarie, vremea se va răci în cea mai mare parte a țării, va deveni deosebit de rece în sud și est unde temperaturile maxime se vor situa între -5 și 1 grad.

Strat de zăpadă de 15 cm în Capitală

De asemenea, în vigoare este și un cod galben de ninsori și viscol, valabil în intervalul 20 februarie, ora 12:00 – 22 februarie, ora 10:00. Va ninge consistent și în Capitală, unde se va depune un nou strat de zăpadă peste cel de zilele trecute, care nici nu s-a topit bine. Stratul de zăpadă va ajunge la 15 centimetri.

„Din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor fi precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se va forma polei și ghețuș, apoi va ninge (exceptând zona litoralului unde va ploua). Va fi viscol și vizibilitatea va scădea sub 100 m. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15…20 cm”, anunță meteorologii.

