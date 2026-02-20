Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Prințul Andrew a fost vizitat de sora sa, Prințesa Anne, după ce a fost arestat. Ancheta privind implicarea sa în dosarul Epstein continuă

Prințul Andrew a fost vizitat de sora sa, Prințesa Anne, după ce a fost arestat. Ancheta privind implicarea sa în dosarul Epstein continuă

20/02/2026 | 22:50
Prințul Andrew a fost vizitat de sora sa, Prințesa Anne, după ce a fost arestat. Ancheta privind implicarea sa în dosarul Epstein continuă
Sursa foto: Shutterstock

Prințesa Anne, fiica Reginei Elisabeta a II-a, și-ar fi vizitat fratele, pe fostul prinț Andrew, după ce acesta a fost reținut de Poliție, joi, pentru implicarea sa în dosarul Jeffrey Epstein.

Sora regelui Charles a fost văzută sosind la închisoarea din West Yorkshire într-un Range Rover negru în jurul orei 14:30, escortată de poliție, scrie The Independent.

Potrivit unei surse apropiate familiei regale britanice, Prințesa Anne ar fi „foarte tristă” din cauza faptului că fratele său a fost reținut.

Regele Charles a transmis o declarație oficială după ce fratele său, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost arestat joi, sub suspiciunea de abuz în timpul exercitării unei funcții publice.

Monarhul a explicat că vestea privind reținerea fratelui său îl îngrijorează profund, dar spune că justiția trebuie să își urmeze cursul în acest caz, arată BBC.

„Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abuz în funcție publică. Ceea ce urmează acum este procesul complet, corect și adecvat prin care această problemă este investigată în mod corespunzător și de către autoritățile competente. În acest sens, așa cum am mai spus, ei au sprijinul și cooperarea noastră deplină și sinceră. Permiteți-mi să afirm clar: legea trebuie să-și urmeze cursul. Pe măsură ce acest proces continuă, nu ar fi corect să comentez mai mult pe această temă. Între timp, familia mea și cu mine vom continua să ne îndeplinim datoria și să vă slujim pe toți”, a transmis Charles.

Fostul prinț Andrew a fost arestat

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles al Marii Britanii, a fost arestat sub suspiciunea de abuz în timpul exercitării unei funciții publice.

Andrew, care a împlinit 66 de ani chiar în ziua în care a fost reținut, a negat în repetate rânduri acuzațiile care i-au fost aduse în legătură cu dezvăluirile din dosarul Epstein, dar se pare că autoritățile iau în considerare plângerile la adresa acestuia.

„Ca parte a anchetei, am arestat astăzi, 19 februarie, un bărbat de aproximativ șaizeci de ani din Norfolk, sub suspiciunea de abuz în funcție publică, și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul se află în custodia poliției în acest moment.

Mai multe mașini de Poliție au sosit la moșia Sandringham din Norfolk joi dimineață. Totul vine după ce poliția din Thames Valley a declarat că a primit o plângere potrivit căreia fostul prinț ar fi divulgat informații confidențiale către Jeffrey Epstein.

Fostul prinț Andrew a fost arestat. Fratele Regelui Charles e implicat în dosarul Epstein

Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului legat de Jeffrey Epstein

