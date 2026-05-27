Sfârșit tragic pentru un muncitor forestier din Vrancea! A fost găsit fără viață după un accident cumplit

Un bărbat de 62 de ani și-a pierdut viața marți, 26 mai, după un accident tragic produs într-o zonă împădurită din comuna Năruja, județul Vrancea. Victima, care lucra în domeniul exploatărilor forestiere, a fost lovită de un copac în timp ce desfășura activități de tăiere a arborilor într-o zonă extrem de greu accesibilă.

Intervenția autorităților a fost una de amploare, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Accident mortal într-o pădure din Năruja

Incidentul s-a produs marți, în jurul orei 13:26, în zona Pietrosu din comuna Năruja.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, apelul la 112 anunța un accident grav într-un fond forestier. Reprezentanții IPJ Vrancea au transmis:

„Din verificările efectuate, s-a stabilit că victima este un bărbat de 62 de ani, din comuna Nistorești, muncitor la o societate comercială cu obiect de activitate în domeniul exploatărilor forestiere”,

Primele cercetări arată că bărbatul efectua lucrări de tăiere a arborilor și era singur în momentul producerii tragediei.

Intervenție dificilă într-o zonă greu accesibilă

Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea a precizat că victima a fost surprinsă și grav accidentată de un copac prăbușit. Locul în care s-a produs accidentul se află într-o zonă montană extrem de accidentată, ceea ce a îngreunat considerabil intervenția echipajelor de salvare.

Autoritățile au mobilizat un echipaj medical de urgență din cadrul Substației Năruja, un echipaj Salvamont specializat în evacuarea victimelor din masive muntoase, mașini cu tracțiune integrală și o șenilată din cadrul ISU Vrancea.

Toate structurile implicate au depus eforturi importante pentru a ajunge cât mai rapid la victimă.

Medicii nu au mai putut face nimic

Din păcate, în ciuda mobilizării masive și a intervenției contracronometru, bărbatul nu a supraviețuit. Reprezentanții SAJ Vrancea au transmis:

„În urma evaluării medicale efectuate la fața locului, s-a constatat că acesta prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul”

Polițiștii din cadrul IPJ Vrancea continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă au fost respectate toate normele de siguranță în timpul activităților de exploatare forestieră desfășurate în zonă.

