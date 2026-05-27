Un wellness coach a murit după ritualul cu venin de broască: politicienii îi cer lui Starmer să intervină

Moartea lui Kristian Trend, un wellness coach britanic în vârstă de 40 de ani, a declanșat controverse uriașe în Marea Britanie și apeluri urgente pentru interzicerea tratamentului alternativ Kambo. Bărbatul, care supraviețuise cancerului și promova un stil de viață sănătos, a murit după ce ar fi participat la o ceremonie de „purificare” cu venin extras din secrețiile unei broaște amazoniene.

Cazul a stârnit reacții dure din partea politicienilor și a readus în atenție pericolele terapiilor alternative netestate științific.

Kristian Trend, wellness coach-ul care promova viața sănătoasă

Kristian Trend lucra ca wellness coach și devenise cunoscut în mediul online pentru sfaturile sale despre sănătate și stil de viață. Pe Instagram activa sub numele „Kristian The Feel Good Guy”, unde publica recomandări despre alimentație și stare de bine.

Recent, acesta lansase și Feel Good Polys, o băutură energizantă pe bază de plante, prezentată drept alternativă la cafea.

Familia și apropiații îl descriu drept un om „vesel, spiritual și extrem de popular”. Mama sa, Angie, a povestit că peste 200 de persoane au venit la înmormântarea lui. Femeia a declarat:

„Iubea petrecerile și dansul. Era foarte, foarte popular. Nici măcar nu cunoșteam această latură a lui”

Ritualul de detoxifiere care s-a transformat într-o tragedie

Potrivit familiei, Kristian Trend participase la o ceremonie Kambo într-un apartament din Leicester. Mama sa spune că fiul ei îi spusese înainte de moarte că „voia să se curețe” și să își detoxifice organismul.

La scurt timp după administrarea substanței, bărbatului i s-a făcut rău. Poliția din Leicestershire a intervenit pe 11 aprilie la o adresă din zona Clarendon Park, după un apel care anunța că un bărbat „se simte rău”.

Trend a fost tratat inițial la fața locului, însă ulterior a murit la spital.

Un bărbat de 41 de ani a fost arestat sub suspiciunea de administrare de otravă și ulterior eliberat pe cauțiune. Ancheta privind circumstanțele exacte ale morții continuă.

Ce este Kambo și de ce este considerat periculos

Kambo este o substanță obținută din secrețiile toxice ale unei broaște amazoniene gigantice, numită giant leaf frog sau giant monkey tree frog. În cadrul ritualurilor tradiționale din America de Sud, secreția este recoltată prin stresarea animalului, care eliberează o substanță bogată în peptide toxice.

Procedura presupune arderea superficială a pielii participantului cu un băț încins, după care secreția este aplicată direct pe răni.

În mod tradițional, ritualul era folosit în comunități indigene pentru ceremonii de „purificare”, fertilitate sau pentru sporirea rezistenței la vânătoare. În ultimii ani însă, Kambo a devenit popular în Europa și în cercurile de wellness, unde este promovat drept metodă de detoxifiere și vindecare spirituală.

Medicii avertizează însă că nu există dovezi științifice care să demonstreze eficiența tratamentului. Mai mult, efectele adverse pot fi severe: hipotensiune, vărsături, convulsii, psihoze, afectare renală și hepatică, iar în unele cazuri chiar deces.

Apeluri pentru interzicerea tratamentului în Marea Britanie

După moartea lui Kristian Trend, mai mulți politicieni britanici au cerut Guvernului condus de Sir Keir Starmer să interzică imediat Kambo. Baroneasa Coffey, fost ministru al Sănătății, a declarat că autoritățile trebuie „să acționeze rapid pentru a interzice un produs cunoscut ca fiind periculos”.

Layla Moran, președinta Comisiei pentru Sănătate din Camera Comunelor, a descris situația drept „extrem de îngrijorătoare” și a cerut lansarea unei analize oficiale privind efectele și riscurile substanței. Deputatul conservator Joe Robertson a declarat:

„Nu putem permite ca substanțe potențial otrăvitoare și periculoase să fie promovate drept tratamente spirituale”

În prezent, Kambo nu este un medicament autorizat în Marea Britanie, însă poate fi cumpărat legal, iar persoanele care îl administrează nu sunt reglementate de autoritățile medicale.

Substanța a fost deja interzisă în alte țări

Australia a interzis Kambo în 2021 și a clasificat substanța drept „otravă de categoria 10”, rezervată compușilor extrem de periculoși pentru sănătate. Decese asociate cu acest ritual au mai fost raportate în Italia, în 2018, și în Australia, în 2021. Brazilia și Chile au introdus, de asemenea, restricții privind comercializarea și utilizarea substanței.

Angie Trend, mama bărbatului, spune că tragedia este cu atât mai greu de suportat cu cât fiul ei supraviețuise anterior unui cancer agresiv:

„A trecut prin limfomul Burkitt și era cât pe ce să moară. A stat patru luni în spital și a reușit să supraviețuiască. Iar acum s-a întâmplat asta”

Ea a adăugat că speră ca autoritățile să interzică Kambo în Marea Britanie, deși spune că nu are puterea să ducă personal această luptă.

Familia lui Kristian Trend a lansat între timp o campanie de strângere de fonduri pentru organizația caritabilă Loros Hospice din Leicestershire, în memoria acestuia.

