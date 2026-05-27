Acasă » Știri » Un wellness coach a murit după ritualul cu venin de broască: politicienii îi cer lui Starmer să intervină

Un wellness coach a murit după ritualul cu venin de broască: politicienii îi cer lui Starmer să intervină

De: Paul Hangerli 27/05/2026 | 06:30
Un wellness coach a murit după ritualul cu venin de broască: politicienii îi cer lui Starmer să intervină
Veninul de broască care trebuie interzis, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Moartea lui Kristian Trend, un wellness coach britanic în vârstă de 40 de ani, a declanșat controverse uriașe în Marea Britanie și apeluri urgente pentru interzicerea tratamentului alternativ Kambo. Bărbatul, care supraviețuise cancerului și promova un stil de viață sănătos, a murit după ce ar fi participat la o ceremonie de „purificare” cu venin extras din secrețiile unei broaște amazoniene.

Cazul a stârnit reacții dure din partea politicienilor și a readus în atenție pericolele terapiilor alternative netestate științific.

Kristian Trend, wellness coach-ul care promova viața sănătoasă

Kristian Trend lucra ca wellness coach și devenise cunoscut în mediul online pentru sfaturile sale despre sănătate și stil de viață. Pe Instagram activa sub numele „Kristian The Feel Good Guy”, unde publica recomandări despre alimentație și stare de bine.

Recent, acesta lansase și Feel Good Polys, o băutură energizantă pe bază de plante, prezentată drept alternativă la cafea.
Familia și apropiații îl descriu drept un om „vesel, spiritual și extrem de popular”. Mama sa, Angie, a povestit că peste 200 de persoane au venit la înmormântarea lui. Femeia a declarat:

„Iubea petrecerile și dansul. Era foarte, foarte popular. Nici măcar nu cunoșteam această latură a lui”

Ritualul de detoxifiere care s-a transformat într-o tragedie

Potrivit familiei, Kristian Trend participase la o ceremonie Kambo într-un apartament din Leicester. Mama sa spune că fiul ei îi spusese înainte de moarte că „voia să se curețe” și să își detoxifice organismul.

La scurt timp după administrarea substanței, bărbatului i s-a făcut rău. Poliția din Leicestershire a intervenit pe 11 aprilie la o adresă din zona Clarendon Park, după un apel care anunța că un bărbat „se simte rău”.

Trend a fost tratat inițial la fața locului, însă ulterior a murit la spital.

Un bărbat de 41 de ani a fost arestat sub suspiciunea de administrare de otravă și ulterior eliberat pe cauțiune. Ancheta privind circumstanțele exacte ale morții continuă.

Ce este Kambo și de ce este considerat periculos

Kambo este o substanță obținută din secrețiile toxice ale unei broaște amazoniene gigantice, numită giant leaf frog sau giant monkey tree frog. În cadrul ritualurilor tradiționale din America de Sud, secreția este recoltată prin stresarea animalului, care eliberează o substanță bogată în peptide toxice.

Procedura presupune arderea superficială a pielii participantului cu un băț încins, după care secreția este aplicată direct pe răni.

În mod tradițional, ritualul era folosit în comunități indigene pentru ceremonii de „purificare”, fertilitate sau pentru sporirea rezistenței la vânătoare. În ultimii ani însă, Kambo a devenit popular în Europa și în cercurile de wellness, unde este promovat drept metodă de detoxifiere și vindecare spirituală.

Medicii avertizează însă că nu există dovezi științifice care să demonstreze eficiența tratamentului. Mai mult, efectele adverse pot fi severe: hipotensiune, vărsături, convulsii, psihoze, afectare renală și hepatică, iar în unele cazuri chiar deces.

Apeluri pentru interzicerea tratamentului în Marea Britanie

După moartea lui Kristian Trend, mai mulți politicieni britanici au cerut Guvernului condus de Sir Keir Starmer să interzică imediat Kambo. Baroneasa Coffey, fost ministru al Sănătății, a declarat că autoritățile trebuie „să acționeze rapid pentru a interzice un produs cunoscut ca fiind periculos”.

Layla Moran, președinta Comisiei pentru Sănătate din Camera Comunelor, a descris situația drept „extrem de îngrijorătoare” și a cerut lansarea unei analize oficiale privind efectele și riscurile substanței. Deputatul conservator Joe Robertson a declarat:

„Nu putem permite ca substanțe potențial otrăvitoare și periculoase să fie promovate drept tratamente spirituale”

În prezent, Kambo nu este un medicament autorizat în Marea Britanie, însă poate fi cumpărat legal, iar persoanele care îl administrează nu sunt reglementate de autoritățile medicale.

Substanța a fost deja interzisă în alte țări

Australia a interzis Kambo în 2021 și a clasificat substanța drept „otravă de categoria 10”, rezervată compușilor extrem de periculoși pentru sănătate. Decese asociate cu acest ritual au mai fost raportate în Italia, în 2018, și în Australia, în 2021. Brazilia și Chile au introdus, de asemenea, restricții privind comercializarea și utilizarea substanței.

Angie Trend, mama bărbatului, spune că tragedia este cu atât mai greu de suportat cu cât fiul ei supraviețuise anterior unui cancer agresiv:

„A trecut prin limfomul Burkitt și era cât pe ce să moară. A stat patru luni în spital și a reușit să supraviețuiască. Iar acum s-a întâmplat asta”

Ea a adăugat că speră ca autoritățile să interzică Kambo în Marea Britanie, deși spune că nu are puterea să ducă personal această luptă.
Familia lui Kristian Trend a lansat între timp o campanie de strângere de fonduri pentru organizația caritabilă Loros Hospice din Leicestershire, în memoria acestuia.

CITEȘTE ȘI: Un gest banal i-a fost fatal: bărbat găsit mort într-o locuință mistuită de incendiu

A coborât din mașină și a căzut în gol! Tragedie șocantă pe Fifth Avenue din New York

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți cifra 2 în această iluzie optică inversată
Știri
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți cifra 2 în această iluzie optică inversată
Când va fi înmormântată Storiana, tânăra din Timișoara care a murit subit: „Cu durere în suflet ne despărțim”
Știri
Când va fi înmormântată Storiana, tânăra din Timișoara care a murit subit: „Cu durere în suflet ne despărțim”
Download our new free desktop app
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
Gandul.ro
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Adevarul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum...
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Digi24
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu...
Download our new free desktop app
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Promotor.ro
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
Gandul.ro
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum...
ULTIMA ORĂ
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți cifra 2 în această iluzie optică inversată
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți cifra 2 în această iluzie optică inversată
Când va fi înmormântată Storiana, tânăra din Timișoara care a murit subit: „Cu durere în suflet ...
Când va fi înmormântată Storiana, tânăra din Timișoara care a murit subit: „Cu durere în suflet ne despărțim”
Scandal înainte de Cupa Mondială! Iranul, obligat să își mute cantonamentul din SUA în Mexic
Scandal înainte de Cupa Mondială! Iranul, obligat să își mute cantonamentul din SUA în Mexic
Toți pensionarii români ar putea rămâne fără pensii în 2027. Scenariul sumbru prezentat de BNR
Toți pensionarii români ar putea rămâne fără pensii în 2027. Scenariul sumbru prezentat de BNR
Celebrul fotbalist turc s-a căsătorit la Roma, iar rochia miresei a împărțit internetul în două
Celebrul fotbalist turc s-a căsătorit la Roma, iar rochia miresei a împărțit internetul în două
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor ...
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Vezi toate știrile