Regulile secrete de securitate care îi permit lui Kate Middleton să renunțe la centura de siguranță a mașinii

Deși centura de siguranță este obligatorie prin lege în Marea Britanie, membrii familiei regale britanice sunt surprinși adesea fără ea atunci când participă la evenimente oficiale. Potrivit experților în securitate, decizia nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie strictă de protecție și evaluare a riscurilor.

Regula neobișnuită respectată de familia regală

În ultimii ani, Kate Middleton, Regele Charles III sau Regina Camilla au fost fotografiați de numeroase ori coborând din mașini fără centura de siguranță pusă.

Deși imaginile au atras frecvent atenția publicului, experții spun că există motive clare pentru această practică.

Expertul britanic în securitate Michael Chandler a explicat pentru Daily Mail că lipsa centurii ține, în primul rând, de siguranța membrilor familiei regale. Acesta a declarat:

„Există preocupări legate de extragerea rapidă a unei persoane importante dintr-un vehicul”

Potrivit specialistului, totul face parte dintr-o „abordare bazată pe risc”, în care echipele de protecție analizează fiecare deplasare înainte ca aceasta să aibă loc.

Când poartă totuși centura de siguranță

Michael Chandler susține că membrii familiei regale poartă centura mult mai des decât cred oamenii. În special în cazul drumurilor lungi, al deplasărilor pe autostrăzi sau al situațiilor considerate cu risc ridicat, centura devine obligatorie pentru siguranța lor. Expertul a explicat:

„Se face o evaluare a riscului, iar rezultatul stabilește dacă sunt necesare măsuri suplimentare de precauție”

Excepția permisă de lege

Un alt detaliu important este faptul că legislația britanică permite pasagerilor aflați în vehicule cu protecție diplomatică să nu poarte centură de siguranță.

În plus, programul extrem de încărcat al membrilor familiei regale influențează și el această situație. Potrivit lui Chandler, atunci când intră și ies constant din mașină pentru apariții publice, aceștia sunt mai puțin înclinați să își pună centura de fiecare dată.

Expertul în securitate a explicat și motivul pentru care membrii familiei regale nu sunt opriți sau sancționați de poliție atunci când sunt surprinși fără centură. Potrivit acestuia, doar Regele Charles III beneficiază oficial de imunitate legală în calitate de monarh. Cu toate acestea, este puțin probabil ca polițiștii să îi oprească pe ceilalți membri ai familiei Windsor, pentru a evita conflicte cu echipele de securitate care îi protejează.

Protecția familiei regale britanice presupune numeroase reguli stricte, inclusiv recomandarea ca doi moștenitori direcți ai tronului să nu călătorească împreună.

Chiar dacă Prințul William și Prințul George încalcă uneori această regulă, protocolul este, în general, respectat pentru a proteja linia de succesiune la tron.

