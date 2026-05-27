Rapperul care împărțea albume gratis în Piața Obor face acum artă experimentală

Pentru generația care a crescut cu hip-hop-ul românesc de început de ani 2000, numele 1-Q Sapro înseamnă protest, ironie, mesaj social și piese care au rămas în cultura urbană românească. Membru fondator al trupei Morometzii, artistul a devenit celebru cu hituri precum „Periferiah”, „Nu mai da șpagă” sau „România, trezește-te”, melodie care a explodat într-o perioadă în care hip-hop-ul românesc începea să devină vocea unei generații întregi.

Astăzi, la aproape trei decenii de la debut, 1-Q Sapro, pe numele său real Cezar Cristea, nu a renunțat la artă. Doar și-a schimbat forma de exprimare.

De la cartierele Bucureștiului la hiturile care criticau România

În anii 2000, 1-Q Sapro era una dintre cele mai recognoscibile figuri ale hip-hop-ului românesc underground și mainstream în același timp. Cu un stil direct, uneori sarcastic și mereu ancorat în realitatea socială, rapperul devenise rapid vocea cartierelor.

Totul a început cu Morometzii, trupă fondată în 1993, unde 1-Q Sapro a fost una dintre figurile centrale. Piese precum „Periferiah” sau „Lasă-te furat” au devenit rapid populare printre tinerii care se regăseau în mesajele sociale și stilul autentic al trupei.

Momentul de vârf a venit însă odată cu mega hitul „România, trezește-te”, una dintre cele mai puternice piese cu mesaj social din hip-hop-ul românesc.

Rapperul care vorbea despre Dumnezeu și băieții de cartier

1-Q Sapro surprindea adesea prin declarații neașteptate și apariții atipice. La un moment dat, rapperul a participat inclusiv la emisiunea „Întâlniri de credință”, unde discuta despre relația dintre Dumnezeu și viața de cartier.

„Nu mă duc la biserică pentru că preotul mă pune să fac flotări” sau „Vreau să fac biserici cu banii pe care-i câștig din muzică” erau doar câteva dintre declarațiile care au atras atenția publicului la vremea respectivă.

Într-o perioadă în care artiștii încercau să vândă cât mai multe CD-uri, 1-Q Sapro venea cu idei complet neașteptate.

Artistul anunța că își va distribui albumul solo „Liber să ce?” direct din Piața Obor. Rapperul urma să vină cu un laptop și un generator pentru a copia albumul „la cald” fanilor care veneau cu CD-uri blank sau stick-uri de memorie.

În schimb, cei care primeau muzica erau încurajați să facă donații pentru SMURD.

Tot atunci, Morometzii porneau și turneul „Nu mai da șpagă”, construit în jurul mesajului anti-corupție.

„Intenționăm să schimbăm mentalitatea tinerilor în ceea ce privește obiceiul de a da șpagă. Să sperăm că ceea ce vom face noi în următoarele luni va avea o rezonanță dorită”, declara atunci 1-Q Sapro.

Turneul a traversat zeci de orașe din România și a devenit una dintre cele mai curajoase campanii sociale făcute prin hip-hop românesc.

Dispariția din lumina reflectoarelor

După succesul uriaș din muzică, 1-Q Sapro s-a retras treptat din atenția publică. Mulți au crezut că artistul a dispărut complet din industrie, însă adevărul era altul. Cezar Cristea își descoperea o nouă pasiune: arta vizuală.

Rapperul s-a orientat către pictură, sculptură, colaj, gravură și instalații artistice, transformându-se într-un artist vizual complet.

Astăzi, Cezar Cristea este prezent constant la expoziții și vernisaje de artă contemporană.

Artistul a devenit student la Universitatea Națională de Arte din București, Facultatea de Arte Plastice, secția Pictură, și este implicat în numeroase proiecte artistice experimentale.

În lucrările sale combină materiale diverse precum metal, plastic, lemn, carton, mozaic sau obiecte reciclate.

„Îmi place să experimentez cu diverse materiale și nu îmi place risipa. Încerc să fac artă din mai multe feluri de materiale”, explica artistul într-un interviu recent.

De la hip-hop la sculptură și pictură

1-Q Sapro spune că trecerea spre arta vizuală s-a produs treptat și că, de fapt, nu a renunțat niciodată complet la muzică.

„Trecerea s-a produs treptat, dar eu încă nu am încetat să fac muzică. Am descoperit că arta este un alt limbaj prin care te poți exprima și am găsit foarte multe similitudini între muzică, pictură și sculptură”

Acesta susține că provocarea este chiar mai mare în arta vizuală, pentru că nu se mai poate folosi de cuvinte.

„Cuvintele nu le poți folosi și astfel îți pune o problemă pe care îți face plăcere să o rezolvi”

Expoziții, instalații și artă experimentală

În ultimii ani, fostul rapper a avut mai multe expoziții apreciate în lumea artei contemporane.

În 2025 a prezentat expoziția „Yes/Me” la Eforie Colorat, unde a explicat că relația sa cu materialele reciclate vine încă din copilărie:

„Nu aruncam aproape nimic. Bucăți de lemn, resturi de carton, fire, plastic, metal, toate se adunau într-un colț al curții sau în sertarele de «lucruri bune de păstrat», pentru că sigur, la un moment dat, le voi găsi un rost”

În martie 2026 a expus din nou, la Galeria ETAJ, în cadrul proiectului „El Comandante”, o expoziție construită în jurul ideii de libertate artistică și experiment.

Nu a renunțat la muzică

Chiar dacă astăzi este mult mai prezent în lumea artei contemporane, 1-Q Sapro spune că muzica rămâne în continuare parte din viața sa.

Artistul lucrează în studio și înregistrează piese noi, însă spune că nu vrea să lanseze nimic până când nu simte că materialul este cu adevărat bun:

„Pe parte muzicală, am intrat în studio, am înregistrat câteva piese, nu îmi plac. O să mai înregistrez și când o să fie gata ceva frumos am să scot”

La 50 de ani, 1-Q Sapro rămâne unul dintre cei mai neconvenționali artiști ai generației sale, un rapper care a trecut de la protestele sociale și cartierele Bucureștiului la expoziții de artă contemporană și instalații experimentale, fără să-și piardă autenticitatea care l-a făcut celebru.

