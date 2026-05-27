Cum arată acum Inoke Ibacka, fiica din prima căsnicie a lui Cabral, cu Luana. Cum se întreține tânăra de 23 de ani, după ce a plecat de acasă și a „rupt-o” cu tatăl ei

Fiica cea mare a lui Cabral Ibacka a ales să își construiască singură viitorul, departe de România. La doar 23 de ani, Inoke Ibacka este complet independentă și trăiește în Olanda. Ea ales să se mute pentru studii și pentru a începe un nou capitol din viața sa.

Tânăra, fiica lui Cabral și a Luanei, prima soție a prezentatorului, a decis în urmă cu câțiva ani să plece de acasă și să își urmeze propriul drum. De la 21 de ani locuiește în Amsterdam, iar adaptarea la noua viață a venit rapid. Chiar dacă distanța dintre ea și familie este una considerabilă, Inoke revine frecvent în România pentru a petrece timp alături de cei dragi.

Relația dintre Inoke și frații săi

Cabral și Luana Ibacka au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc la începutul anilor 2000. Însă mariajul lor s-a încheiat după cinci ani. În urma relației lor a rezultat Inoke, care a rămas în grija mamei după divorț. În prezent, tânăra are o relație apropiată atât cu tatăl său, cât și cu familia pe care acesta și-a construit-o ulterior alături de Andreea Ibacka.

Inoke se înțelege foarte bine cu frații săi mai mici, Namiko și Tiago, copii rezultați din căsnicia cu Andreea Ibacka. În urmă cu ceva timp, actrița vorbea despre legătura specială dintre cei trei copii și despre modul în care familia încearcă să compenseze distanța dintre București și Amsterdam.

„Toți trei sunt bine, vorbesc des prin videoconferință și ne vedem fizic ori de câte ori putem. Cumva e o distanță mare între București și Amsterdam… dar o facem foarte des să dispară”, declara Andreea Ibacka.

Fiica lui Cabral se întreține singură

În 2025, Cabral dezvăluia că fiica sa s-a integrat perfect în Olanda și că reușește să se întrețină singură. Prezentatorul TV spunea atunci că Inoke lucrează pentru un brand important de echipamente outdoor. Mai mult decât atât, omul de televiziune se declara foarte mândru de parcursul pe care aceasta l-a avut până acum.

Deși recunoaște că și-ar dori să o vadă mai des acasă, Cabral spune că fericirea fiicei sale este cea mai importantă. De fiecare dată când ajunge în Olanda, cei doi profită la maximum de timpul petrecut împreună. Astfel, încearcă să transforme fiecare întâlnire într-o experiență memorabilă.

„Luăm la rând parcurile de distracție din Olanda, biciclim de nebuni prin Amsterdam, ne plimbăm mult pe jos ori cu barca și… mâncăm toate ciudățeniile”, a povestit prezentatorul într-un interviu.

