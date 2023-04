Cum arată Inoke, fata mare a lui Cabral și care a decis să își separe viața de cea a prezentatorului de la „Ce spun românii” | FOTO

Cabral Ibacka este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din România. De-a lungul anilor a fost o prezență constantă pe micile ecrane, el prezentând diverse emisiuni. Cabral este căsătorit cu Andreea, ei având împreună doi copii. El mai are însă o fiică, Inoke, din prima sa căsătorie cu Luana. Tânăra de 20 ani a decis să se mute în Olanda, unde se descurcă fără ajutorul financiar al părinților ei.

Cabral este un bărbat împlinit pe toate planurile. Profesional, el se bucură de mare succes ca prezentator al emisiunii „Ce spun românii” difuzată la PRO TV. Pe plan personal, Cabral este foarte fericit alături de soția sa, Andreea. Ei au împreună doi copii, Namiko și Tiago.

Celebrul prezentator mai are însă o fiică, Inoke, din prima sa căsătorie cu Luana Ibacka. Tânăra are 20 de ani și este o fire extrem de independentă. Ea a luat recent o decizie radicală și s-a mutat din România.

Inoke, fiica cea mare a lui Cabral, s-a mutat din România

Inoke s-a stabilit de ceva timp în Olanda dar păstrează o relație strânsă cu frații ei. Andreea Ibacka a dezvăluit că tânăra este foarte apropiată mai ales de sora sa mai mică, Namiko. Totodată, Inoke nu ratează nicio ocazie de a-și vedea frații atunci când vine în România.

„Ino locuiește în Olanda. Dar de câte ori vine în țară se joacă cu piticii. Și cel mai des vorbește cu Namiko pe videocall, care îi povestește toate telenovelele de pe la grădiniță sau din parc”, a declarat Andreea Ibacka pentru Viva.ro.

Ce relație are tânăra cu celebrul ei tată. „Nu e vorba de bani, e vorba de momentul la care a ajuns copilul tău”

De când s-a mutat în Olanda, Inoke vorbește des cu Cabral dar refuză ajutorul financiar al acestuia. Tânăra îi reamintește mereu tatălui ei că are propriul salariu și se descurcă singură.

Cabral a dezvăluit că plecarea fiicei sale din țară este un lucru destul de ciudat pentru el, mai ales că refuză ajutorul său. Prezentatorul TV a dezvăluit că toate acestea îl fac să conștientizeze și mai mult cât a crescut fiica lui.

„Aialaltă mare, mi-a trimis mesaj acum două seri, că m-a sunat, dar eram în filmare și până s-o sun, m-am uitat pe mesaj și mi-a zis. A fost așa o chestie foarte ciudata, că nu e vorba de bani, e vorba de momentul la care a ajuns copilul tău: „Măi, m-am uitat în cont, iar mi-ai trimis bani. Ok las-o așa și după aia îmi scrie: Nu-mi mai trimite, doar am salariu”, a dezvăluit Cabral.

