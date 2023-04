Și-a văzut moartea cu ochii! Cabral, dezvăluiri cutremurătoare după ce a fost implicat într-un accident grav: “Eram plin de carne vie” 

Cabral nu mai are nevoie de nicio prezentare și nici nu mai este un secret faptul că prezentatorul Tv are o mare pasiune pentru motoare. De-a lungul timpului, el a experimentat acest sport, însă a avut parte și de câteva incidente care erau pe cale să îi pună viața în pericol.

Cabral: „Am glisat-o puțin și am intrat sub mașinile parcate”

Cabral a povestit că a avut 3 accidente, iar ultimul a fost cel mai grav. Chiar și așa, deși știa că nu s-a produs din vina lui, acesta nu i-a spus nimic șoferului vinovat.

„Tata asta m-a învățat, că în viață nu există limite decât alea pe care ți le-ai pus tu. Nu există limite. Am avut trei trânte. Legal vorbind, am avut dreptate de fiecare dată.

Dar eram mic, eram prost și făceam greșeli. La un moment, cea de-a treia trântă, eram cu un motor care nu era al meu. Și încercam să-mi dau seama de dinamica motorului și cred că mergeam prea tare.

De pe cedează mi-a intrat un domn cu o carosată din aia e 7 tone. L-am văzut, mi-am dat seama că nu mai am timp. Am blocat spatele, am glisat-o puțin și am intrat sub mașinile parcate.

Eu întins, știi cum e? Că se face urmă de cretă după tine. N-a fost cazul. I-am zis, ‘Du-te acasă, că nu ne-am atins’. Legal, eu aveam dreptate. Dar omenește, eu sunt prostul. Dacă eu sunt prostul, du-te acasă. Cumva, ar fi bine să ne ași asumăm lucrurile pe care le facem”, a povestit Cabral Ibacka în cadrul podcast-ului susținut de Horia Brenciu.

Cabral: „A venit salvarea să mă ia”

Soțul Andreei Ibacka a ajuns de urgență la un spital din Capitală, acolo unde a avut loc un eveniment total…neașteptat.

„A venit Salvarea să mă ia. Băieții îmi lăsaseră casca în cap. Și a venit domnul care era șofer și era proaspăt angajat și a tras de cască, era legată. Și după aia mi-a pus piciorul în umăr și a început să tragă. După ce a făcut asta, eu eram cu genunchii făcuți terci, pietre, sânge carne și el când s-a așezat mi-a pus direct mâna pe genunchi.

M-a pus pe targă și când au închis ușile de la salvare și mi-au dat peste călcâie. După aia, a plecat de urgență către Floreasca. Și-a dat seama că s-a stricat sirena. A deschis geamul și striga pe Unirii: „Dați-vă la o parte, sunt cu domnul Cabral”. Când m-au dat jos din Salvare, s-a frânt targa. Și atunci m-am ridicat într-un picior și am plecat”, și-a mai amintit el.

Cabral: „Eu eram plin de carne vie în palme”

Povestea moderatorului Tv a continuat, însă, și atunci când a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe. Pentru că era plin de sânge, asistentele au vrut să îi taie pantalonii, însă Cabral s-a opus, spunându-le că nu poartă lenjerie intimă.

„Mă ia, mă pune pe o din aia metalică de morgă. Eu eram plin de carne vie în palme. Și i-am zis: Domnul doctor, stați așa. Eu nu port chiloți, niciodată. Eu la genunchi sunt tăvălit rău, dar mai sus totul e în regulă”, a mai adăugat Cabral.

Cabral: „Și atunci am fugit din spital”

După investigații, medicii l-au anunțat că va trebui să rămână sub supraveghere, însă el nu a putut accepta și a ales să fugă din spital.

„Și atunci am fugit din spital. Pentru că după ce mi-ai făcut genunchii, mi-au curățat rănile, stăteam pe un scaun și așteptam să mă trimită acasă. Mi-au făcut 17 radiografii. Și mi-au zis că nu pot să mă elibereze, că trebuie să mă țină sub observație. Am sunat un prieten să mă ia.

Eu, cum m-a făcut mama, plin de bandaje, ligamentele încrucișate, așa am părăsit Spitalul de urgență Floreasca. Pe 3 ianuarie. Oamenii, atât de șocați, că n-au apucat să facă poze. Trei zile am plâns acasă”, a încheiat prezentatorul Tv.

