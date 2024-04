Cele 3 gadget-uri de la LIDL care îţi vor face viaţa mai uşoară. Sunt foarte accesibile şi la preţ

Unii oameni nu se uită deloc la bani atunci când vine vorba de confortul lor. Totuși, românii ar trebui să știe că își pot face viața mai ușoară și cu produse la prețuri mici. Spre exemplu, în magazinele Lidl se găsesc la vânzare gadget-uri foarte utile care, de asemenea, sunt accesibile pentru orice buzunar. În articol, puteți afla informații despre trei dintre ele.

Tehnologia a avansat foarte mult, iar multe dintre produsele inovatoare pot face viața oamenilor mai ușoară. Fie că este vorba despre dispozitive de ascultat muzică, fie că ne referim la o simplă baterie externă, variantele sunt diverse.

Cele 3 gadget-uri de la LIDL utile și cu prețuri accesibile

Unul dintre gadget-urile pe care le puteți găsi în magazinele Lidl este bateria externă de 20.000 mAh. Prețul este de doar 59,99 lei, aceasta fiind o variantă mai ieftină decât cele care se găsesc în mod normal pe piață. Un produs similar care se găsește pe diferite site-uri destinate acestui domeniu costă și de 3 ori mai mult.

Bateria externă de la Lidl are o garanție de 3 ani, iar acest lucru poate fi demonstrat dacă înregistrați bonul în aplicația magazinelor. Este un model cu port USB Type-C și USB Type-A, iar acumulatorul este compatibil cu standardul Qualcomm QuickCharge 3.0, potrivit Gadget.ro.

Un alt produs interesant pe care îl puteți găsi la Lidl este lampa multifuncțională cu acumulator și LED. Așa cum se înțelege și din nume, acest gadget poate fi utilizat pentru mai multe lucruri. În partea dreaptă, se află un desfăcător de sticle. În stânga, se află o lampă de camping și una de tip frontal. De asemenea, bateria este inclusă.

Acest produs este perfect pentru călătorii, iar prețul este unul destul de mic. Lampa multifuncțională cu acumulator și LED costă doar 19,99 lei, potrivit catalogului online al supermarketului german.

Ultimul gadget prezentat, dar nu cel din urmă, este o boxă bluetooth cu lampă LED. Produsul are 5W RMS și certificare IPX4 în ce privește contactul cu apa. De asemenea, are o autonomie de 8 ore atunci când este ascultată muzică. În plus, vine la pachet și cu o funcție suplimentară: lanternă. Cei interesați trebuie să știe că prețul este unul accesibil. Mai exact, o astfel de boxă costă 119 lei.

