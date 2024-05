Ce mesaj a putut să-i trimită Zanni lui Cătălin Măruță, înainte de Finala Survivor All Stars. Prezentatorul TV l-a dat de gol în direct!

Zanni a răbufnit, zilele trecute, după apariția soției lui Andrei Ciobanu în emisiunea lui Cătălin Măruță, moment în care Cristi Mitrea ar fi pus paie pe foc. Faimosul de la Survivor a fost deranjat de unele afirmații făcute de invitatul lui Măruță la adresa lui. Fostul câștigător al competiției din Dominicană a transmis un mesaj public, prin care i-a rugat pe producătorii „La Măruță” să invite și persoane apropiate lui în emisiune, nu doar pe familiile războinicilor. Se pare că prezentatorul TV a intrat în posesia comentariului făcut de Zanni, așa că a ținut să reacționeze.

Cristi Mitrea a făcut anumite afirmații în emisiunea lui Cătălin Măruță, care l-au deranjat pe Zanni. Fostul câștigător de la Survivor a considerat că invitatul lui Măruță ar fi pus paie pe foc în anumite situații, tocmai pentru ca faimosul să nu cadă bine în fața telespectatorilor. Ei bine, Zanni nu s-a mai putut abține și a ținut să-i transmită un mesaj public lui Mitrea, dar și moderatorului de televiziune (VEZI AICI)

Cătălin Măruță a ținut cont de dorința lui Zanni, așa că a invitat în emisiunea lui o bună prietenă a faimosului. Violeta și-a făcut curaj și a apărut pe micile ecrane, pentru a discuta despre parcursul amicului ei la Survivor All Stars. Doar că, de această dată, Cristi Mitrea nu a putut fi prezent.

„Vreau să le spun telespectatorilor. Zanni mi-a dat un mesaj pe Instagram. Mi-a spus că își dorește și el un reprezentant și i-am răspuns «Cu cea mai mare plăcere». Mi-a spus că își dorește foarte mult să fie cineva care să fie alături de el. Zanni, Violeta (n.r. prietena lui Zanni) este aici, așa cum ai spus. Din păcate, ne-ar fi plăcut să fie și Cristi Mitrea, doar ca el are ceva probleme de sănătate”, a spus Cătălin Măruță, în emisiunea lui.

Prietena lui Zanni s-a bucurat că-n emisiune nu și-a făcut apariția Cristi Mitrea, căci în caz contrar știa că există posibilitatea ca lucrurile să degenereze. Violeta și-a dorit de la bun început să aibă o discuție civilizată, însă nu era sigură că avea să fie așa dacă era prezent și fostul luptător.

„Vrei să spun adevărul?! Aseară m-am rugat să nu vină Cristi Mitrea. În rugăciunea mea am spus «Sper să nu mi se întâmple nimic rău», pentru că îmi doresc o discuție foarte civilizată și din ce am observat, dumnealui are tendința să sară peste, a spus că îi plac discuțiile cu argumente, cu bun simț, fără jigniri și eu am auzit altceva”, a spus și prietena lui Zanni.