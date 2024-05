Scandal monstru în familia lui Florin Salam! Sora artistului a obținut ordin de protecție împotriva soțului

Scandal imens în familia lui Florin Salam! Sora „Regelui” trece prin momente de panică din cauza fostului soț. Aceasta n-a mai suportat clipele tensionate provocate de fostul partener de viață, așa că a cerut ajutorul oamenilor legii. Avocatul Adrian Cuculis a transmis decizia definitivă a magistraților în cazul surorii celebrului cântăreț de muzică de petrecere.

Momente pline de tensiune în familia lui Florin Salam. Sora manelistului a avut parte de o situație dificilă provocată de fostul ei soț, așa că s-a văzut nevoită să apeleze la ajutorul oamenilor legii. Într-un final, autoritățile au emis un ordin de protecție pentru sora „Regelui”. Fostul ei partener de viață trebuie să păstreze distanța de ea, dar și de copii. Bărbatul nu are voie să se apropie la o distanță mai mare de 200 de metri. De asemenea, agresorul trebuie să poarte brățară de monitorizare.

Ordinul de protecție a fost emis pe o perioadă de 8 luni, pentru violență cibernetică.

Nici Florin Salam nu scapă de probleme. Manelistul a ajuns din nou în atenția oamenilor legii, după ce nu și-ar fi respectat onorariile luate. Concret, trei persoane au sesizat autoritățile cu privire la faptul că artistul ar fi luat avans să cânte la niște nunți, la care nu s-a mai prezentat. Nu este pentru prima dată când „Regele” manelelor trece printr-o astfel de situație.

Anul 2024 a început în „forță” pentru Florin Salam, care a fost implicat în scandaluri colosale încă din luna ianuarie. Ba a fost acuzat de agresiune de către o tânără, ba că nu s-a prezentat la unele evenimente private, deși ar fi luat bani de la nuntași. O altă situație controversată în care Salam a fost implicat, a avut loc chiar zilele trecute. Un bărbat din Satu Mare l-a acuzat pe manelist că ar fi luat bani, pentru a-i face o piesă, însă a rămas și fără bani și fără melodie.

„I-am dat bani să îmi facă o melodie de ziua mea și a dispărut în prafuri, nu în ceață. Fără contract, am avut încredere că oarecum mă știam cu el. Eu am contractele, mama a băgat aurul la amanet, e pe numele nevestei lui Leo de Vis. Deci eu am dovezi. 6.000 euro și mi-a dat 500 înapoi. Nu știu cât costă. Am lăsat la poliție mai multe dovezi”, a dezvăluit Florin Tănasă, bărbatul care îl acuză pe Florin Salam de înșelăciune, în direct la Xtra Night Show. (DETALII AICI)