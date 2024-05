Florin Salam, imaginea unui nou scandal! Regele manelelor este acuzat din nou de înșelăciune. „Mama a băgat aurul la amanet”

Florin Salam nu scapă de scandaluri. Cântărețul de manele este acuzat din nou de înșelăciune. Un bărbat susține că i-a oferit manelistului sume uriașe pentru a-i compune o piesă. Victima a depus plângere la poliție.

Florin Salam este implicat într-un nou scandal. Și de această dată, cântărețul de manele este acuzat de înșelăciune, aducându-i-se noi acuzații grave. Un bărbat îl acuză pe manelistă că i-ar fi luat sume colosale pentru a-i scrie o melodie, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată. Revoltată de cele întâmplate, victima a mers la secția de poliție unde a depus plângere împotriva lui Florin Salam.

În urmă cu puțin timp, Florin Tănasa, un bărbat din Satu Mare, a făcut declarații uluitoare despre celebrul Florin Salam. Păgubitul a dezvăluit ce experiență a avut acesta cu manelistul în direct la Xtra Night Show.

Florin Tănasa a povestit că i-a cerut ajutorul cântărețului de manele pentru a-i scrie o piesă specială pentru ziua sa de naștere. Pentru acest lucru, bărbatul din Satu Mare a scos din buzunare suma de 6.000 de euro. Până acum, bărbatul nu a primit nici melodia, dar nici banii înapoi.

Cu toate acestea, se pare că bărbatul ar fi reușit să scoată de la Regele Manelelor suma de 500 de euro, lucru care nu îl mulțumește. Florin Tănasă vrea să-și recupereze integral suma, motiv pentru care a ales să meargă la poliție. Acesta a prezentat mai multe dovezi împotriva manelistului și chiar a depus o plângere pe numele acestuia.

„I-am dat bani să îmi facă o melodie de ziua mea și a dispărut în prafuri, nu în ceață. Fără contract, am avut încredere că oarecum mă știam cu el.

Eu am contractele, mama a băgat aurul la amanet, e pe numele nevestei lui Leo de Vis. Deci eu am dovezi. 6.000 euro și mi-a dat 500 înapoi. Nu știu cât costă. Am lăsat la poliție mai multe dovezi”, a dezvăluit Florin Tănasă, bărbatul care îl acuză pe Florin Salam de înșelăciune, în direct la Xtra Night Show.

Mai mult, păgubitul a dezvăluit că-și dorește ca Florin Salam să aibă de pierdut din tot acest scandal. Florin Tănasă a spus că își dorește ca manelistul să vină personal la Satu Mare să îi înapoieze banii și astfel să știe că a avut și el de pierdut.

„Doar dacă ar veni unde sunt eu acum, la Satu Mare. Dacă ar veni aici, să mi-i aducă, să știu că a pierdut și el. Să mi-i trimită nu prea”, a mai mărturisit presupusul păgubit.

