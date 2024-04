Gestul făcut de Florin Salam în memoria lui Costel Corduneanu. Adrian ”Beleaua” Corduneanu a făcut publică filmarea, după ce și-a înmormântat fratele

Moartea lui Costel Corduneanu a reunit la Iași liderii lumii interlope din România, dar și numeroși artiști, care au venit să îi aducă un ultim omagiu celui intitulat „Stăpânul Moldovei”. Însă, marele absent atât de la priveghi, cât și de la înmormântare a fost Florin Salam. Manelistul nu a putut ajunge din cauza altor evenimente pe care le avea deja programate, însă a făcut o promisiune familiei interlopului, iar acum a îndeplinit-o. Despre ce este vorba?

Florin Salam ar fi trebuit să susțină un moment la priveghiul lui Costel Corduneanu, însă nu și-a făcut apariția. Acesta nu a participat nici la înmormântare, însă a avut motive bine întemeiate. Dar, pentru a se revanșa și pentru a se uita că nu a făcut prezența, manelistul a promis că va lansa o melodie dedicată „Stăpânului Moldovei” și așa a și făcut.

Așa cum spuneam, marele absent de la înmormântarea lui Costel Corduneanu a fost Florin Salam. Pentru a nu da loc de interpretări, manelistul și-a motivat absența, precizând că nu se poate prezenta din cauza faptului că are deja alte evenimente planificate. Iar având în vedere problemele cu legea pe care le-a avut în ultima perioadă, Florin Salam trebuie să se prezinte la evenimentele pe care le are programate.

Însă, pentru a șterge faptul că nu s-a prezentat nici la priveghi, nici la înmormântare, manelistul a făcut o promisiune familiei Corduneanu. Acesta a spus că va scoate o melodie în memoria temutului interlop, iar piesa a fost așteptată de mulți.

„Am sunat la studio, am pregătit să-i fac o melodie. Vă rog să mă credeţi. Am făcut asta cu durere în suflet. Nu mă interesează de cine îmbârligă familia asta să creadă că eu nu vin, că am eu am rea-voinţă. Nu există așa ceva, vă rog să mă credeţi. Vă respect familia Corduneanu. Vă iubesc şi sunt la durerea voastră cu sufletul”, promitea Florin Salam.

Ei bine, se pare că manelistul s-a ținut de cuvânt și a lansat de curând melodia în memoria lui Costel Corduneanu. Piesa a ajuns la familia îndurerată, iar Adrian Corduneanu, fratele lui Costel, a făcut-o publică. „Beleau” a postat un fragment din melodie pe TikTok, iar acesta a adunat în câteva ore numeroase aprecieri și comentarii.

Vestea că Florin Salam nu va participa la procesele funerare dedicate lui Costel Corduneanu a stârnit rumoare, așa că manelistul a reacționat imediat pentru a opri speculațiile. Acesta a explicat situația în care se află, motivându-și absența.

„Eu nu am telefoane, eu le am la Poliţie de vreo lună din cauza unor situaţii pe care le-am avut pe cap. Totul se va rezolva. Multă lume de la înmormântare dau sfaturi şi vorbesc în dezavantajul meu. Nu am teamă de nimeni. Vorbesc despre familia Corduneanu cu respect. Îmi cer scuze că nu am putut și poate nu o să ajung nici mâine, pentru că am nunţile, 3-4 pe zi, ştiţi că au fost probleme cu cei care au semnat.

Am fost la poliţie, nu mai am cum să încurc nicio nuntă, nu-mi mai doresc să supăr pe nimeni și să am probleme. Înţelegeţi-mă vă rog, fraţii mei. Sunt la durerea voastră, vă iubesc, vă respect, Dumnezeu să-l ierte pe Costel Corduneanu. El ne-a ajutat, spun sărut mana şi în momentul ăsta. Sunt emoţionat şi agitat. Sunt unele persoane care spun că eu nu vreau să vin. Nu e adevărat, sunt numai pe drumuri.

Am respect de familia asta, nu va mai luaţi după cei care spun că nu vreau să vin. Nu am cum să nu mă duc la nunţi, dar e la Iaşi. Dacă era în București, poate puteam să fug, jumătate de oră. Dar nu am cum să mai încurc nicio nuntă. Îmi pare rău de durerea voastră”, transmitea Florin Salam.