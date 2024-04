Ce a putut să facă un român când a ajuns la casă, la Lidl. Angajații s-au sesizat imediat: ”Sunt un infractor”

Să vezi și să nu crezi! Un român a stârnit un val de reacții pe internet, după ce le-a mărturisit tuturor ce a făcut la Lidl. Gestul său a fost considerat unul revoltător de către utilizatorii din mediul online, iar criticile au venit pe bandă rulantă. Bărbatul a povestit cu lux de amănunte cum a fost numit „hoț” de către angajații unui magazin ce aparține respectivului retailer străin, însă când au auzit motivul, toți au rămas mască!

Un român și-a făcut cumpărăturile la Lidl, apoi a mers la casa de marcat să le plătească. Doar că, acolo a fost atenționat de către angajații magazinului respectiv și acuzat de furt. Bărbatul a deprins un obicei neobișnuit: ori de câte ori merge la supermarket și cumpără ananas, rupe frunzele acestuia pentru a nu scoate din buzunar mai mulți bani pe fruct. Sigur că, gestul lui a fost considerat unul revoltător și total nepotrivit. Cum ananasul vine „la pachet” cu frunzele lui, acesta trebuie plătit. Ei bine, românul a fost nevoit apoi să cântărească și frunzele ananasului pentru care a mai plătit 2 lei.

CITEȘTE ȘI: SCHEMA CONTROVERSATĂ DIN LIDL, KAUFLAND, MEGA IMAGE ȘI AUCHAN PRIN CARE ROMÂNII RĂMÂN FĂRĂ BANI CÂND SE DUC LA CUMPĂRĂTURI

A ținut să povestească întâmplarea lui pe o platformă de socializare, reușind să stârnească o avalanșă de critici. Mai mult decât atât, românul a dezvăluit că nu ar fi pentru prima dată când recurge la o asemenea faptă.

„Am fost acum la Lidl și printre altele mi-am cumpărat și un ananas și i-am rupt frunzele alea, că eu am nevoie de fruct, nu de frunze. Așa am făcut toată viața mea, n-am avut niciodată probleme. Și după ce mi-am terminat de scanat produsele îmi zice că nu trebuia să rup frunzele, că fur magazinul. Am luat coada și am cântărit-o și pe aia și am mai plătit 2 lei pe aia.

Întrebarea mea e: E corect așa?

Eu plătesc fructul, nu frunzele, mie mi se pare corect, ce mare chestie că le-am lăsat frunzele acolo? Nu e de bani propriu zis, e de principiu, că nu-mi place sa plătesc chestii și să le arunc și mai ocupa și mult spațiu frunzele alea.

Voi ce părere aveți? Sunt un infractor, dă faliment Lidl din cauza mea?”, se arată în postarea românului făcută pe Reddit.