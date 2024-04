Schema controversată din Lidl, Kaufland, Mega Image și Auchan prin care românii rămân fără bani când se duc la cumpărături

Schema controversată despre care puțini clienți ai marilor retaileri cunosc detalii despre ea! Este utilizată preponderent în marile lanțuri comerciale și care poate fi integrată în categoria strategiilor folosite de angajați pentru vânzarea produselor. Este vorba despre schema FIFO, care se regăsește în spații comerciale precum Lidl, Kaufland, Mega Image și Auchan.

Puțini clienți își dau seama de schema controversată pe care marii retaileri o utilizează în fiecare zi. Este un plan strategic utilizat preponderent în spațiul comercial și are scopul de a scoate la înaintare produsele care au ajuns primele în depozit. Practic, totul respectă o logică a modului în care intră și ies produsele dintr-un depozit. Însă, nu toți românii cunosc această schemă a retailerilor.

Există posibilitatea să fi auzit, deja, de această schemă. Poartă denumirea de FIFO – First In First Out. Practic, produsele care ajung primele într-un spațiu de depozitare vor fi puse în rândurile din față, la rafturile din magazin. Prin intermediul acestei scheme, se dorește ca produsele care au un termen de valabilitate mai scurt să fie vândute primele către clienți. Cele care au termenul de valabilitate mai lung se vor afla în spatele acestor produse, la rafturi.

FIFO, schema controversată din Lidl, Kaufland, Mega Image și Auchan

Pentru ca produsele cu termen scurt de valabilitate să fie vândute mai repede, angajații le vor poziționa pe primele rânduri, la rafturi. Acest aspect se întâmplă și cazul produselor care sunt sau nu proaspete. Produsele cărora le-au pierit din prospețime vor fi așezate strategic, în față, pentru ca acestea să fie vândute mai repede. Puțini sunt cei care se uită detaliat la alte produse aflate în spatele sau dedesubtul lor.

De altfel, schema controversată a fost luată în considerare și de Andrei Lup de la Radio ZU. A făcut acest mic experiment și a mers la cumpărături, pentru a se convinge că planul FIFO se aplică.

„Știai schema asta de la supermarket? Primul produs de la supermarket expiră la data de 2. 2. Dacă mergem la în spate, o să vedeți că al doilea produs expiră în data de 10.2. Schema se numește FIFO. Le cumperi pe cele proaspete sau pe cele care stau să expire? Ia să ne uităm. Ultimul produs expiră pe data de 14.02”, a spus tânărul, pe Facebook.

Sursă foto: colaj Pixabay