Gabriela Lucuţar, dată afară de la Chefi la cuţite. Ce s-a întâmplat cu „Regina Întunericului”

Gabriela Lucuțar, numită și Regina Întunericului, a vrut să își întreacă limitele și a participat la Chefi la Cuțite. Din păcate, nu a reușit să ajungă prea departe în competiția. În ediția de sâmbătă, 29 aprilie, ea a fost dată afară din concurs. Patroana de pompe funebre a făcut parte din echipa galbenă, coordonată de chef Alexandru Sautner. Celebrul bucătar s-a arătat foarte dezamăgit de concurentă.

Gabriela Lucuțar s-a făcut remarcată, după ce a organizat mai multe înmormântări fastuoase pentru personalități cunoscute în România, precum Mioara Roman, Ionela Prodan, Sebastian Papaiani sau Ion Dichiseanu.

De asemenea, ea a avut și câteva apariții televizate. În trecut, ea a participat la Impreiul Leilor, unde le-a cerut investitorilor 2.250.000 de euro pentru a construi primul crematoriu uman din Europa Centrală și de Est neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon. Iar de curând, și-a încercat norocul la Chefi la Cuțite.

În ediția cu numărul 18 Chefi la Cuțite, difuzată în data de 29 aprilie 2024, Gabriela Lucuțar a fost eliminată din cadrul show-ului culinar. Regina Întunericului a obținut un punctaj foarte slab la proba individuală – 4 puncte. Până și jurații au rămas surprinși de prestația ei.

Chef Alexandru Sautner, coordonatorul echipei galbene, din care făcea parte Gabriela Lucuțar, s-a arătat dezamăgit de concurentă. Mai mult decât atât, el a făcut un comentariu acid la adresa femeii de afaceri.

Regina Întunericului a fost nevoită să realizeze un preparat cu foie gras. Patroana de pompe funebre a mărturisit că nu a mai gătit așa ceva până acum, motiv pentru care nu a avut deloc inspirație, iar proba a pus-o în dificultate. Gabriela Lucuțar nu s-a așteptat să fie dată afară atât de repede. Copleșită de emoții, concurenta show-ului culinar a izbucnit în lacrimi.

„Îmi venea să plâng! Nu m-am străduit suficient. Indiferent de cât de obosită sunt în viața de zi cu zi nu pierd atât de repede. De fapt, eu nu pierd niciodată! Consider că nu am pierdut nici acum, am cunoscut niște oameni minunați. Poate am făcut niște răutăți… Aș fi vrut să mai stau!”, a spus Gabriela Lucuțar.