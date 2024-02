Cum arăta Gabriela Lucuțar în 2015. Femeia care a organizat înmormântarea Mioarei Roman se lupta atunci să-și țină afacerea pe linia de plutire

Gabriela Lucuțar, supranumită ”Regina Întunericului” a ținut primele pagini ale ziarelor, zilele acestea, pentru că a organizat funeraliile fastuoase a Mioarei Roman. Femeia de afaceri era deja cunoscută pentru înmormântările de lux. Însă, până a ajunse la acest nivel a avut de parcurs un drum anevoios.

În urmă cu nouă ani, femeia de afaceri se lupta din răsputeri să își țină afacerea pe linia de plutire. La acea vreme, ea s-a plâns de greutățile pe care le-a avut de înfruntat în acest domeniu. Chiar dacă acum a ajuns una dintre cele cunoscute organizatoare de înmormântări, în trecut firma ei a avut de suferit. Mai mult decât atât, ”Regina Întunericului” a mers și la Imperiul Leilor pentru a obține o sumă de bani uriașă de la investitori.

Citește și: GABRIELA LUCUȚAR, DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE LA ÎNMORMÂNTAREA MIOAREI ROMAN. CE S-A ÎNTÂMPLAT CU DOAR CÂTEVA ORE ÎNAINTE DE CEREMONIA FUNERARĂ

Gabriela Lucuțar, despre domeniul pompelor funebre: ”E o mafie”

Gabriela Lucuțar a mărturisit că organizează înmormântări pentru toate buzunarele, însă cele de lux o diferențiază de restul patronilor de pompe funebre de pe piață. ”Regina Întunericului” s-a ocupat de funeraliile mai multor personalități din România, precum Ionela Prodan, Sebastian Papaiani, Ion Dichiseanu și, recent, Mioara Roman. Iar costurile nu sunt deloc mici. Prețurile pornesc de la 7.000 de lei și pot ajunge până la 20.000 de lei.

Totuși, afacerea ei nu a fost mereu înfloritoare. În 2015, Gabriela Lucuțar a participat la un protest al patronilor de pompe funebre, unde explica despre mafia din acest domeniu. La acea vreme, se lupta să își țină firma pe linia de plutire.

„De la 15 morți pe lună am ajuns sa am 6-7 morți pe lună. Și asta doar prin recomandări. E o mafie de care se pare că vom scăpa foarte greu. Nu e corect. Nici nu apucă omul să moară bine că sună de la pompe funebre”, declara ”Regina Întunericului”, la acea vreme.

Schimbările nu au avut loc doar în domeniul profesional, ci și-au pus amprenta și pe aspectul fizic. Ei bine, dacă acum are un look foarte îndrăzneț, în urmă cu 9 ani, arăta complet diferit. Cea mai semnificativă diferență este dată de părul scurt, vopsit blond platină, care atunci era lung și șaten. De la coafură și machiaj până la îmbrăcăminte, femeia de afaceri nu avea deloc legătură cu porecla pe care o poartă – ”Regina Întunericului”. De asemenea, cel mai probabil, a trecut și pe la cabinetul medicului estetician. Acum, pare că patroana de pompe funebre are buzele mult mai mari.

Gabriela Lucuțar, apariție de senzație la Imperiul Leilor

În anul 2023, Gabriela Lucuțar a participat la emisiunea Imperiul Leilor. Patroana firmei de pompe funebre s-a făcut remarcată cu look-ul ei excentric, iar apariția pe scena show-ului de la Pro TV a făcut furori. A ales să poarte o rochie neagră, impunătoare, care s-a potrivit perfect cu porecla ei – ”Regina Întunericului”. Mai mult decât atât, femeia de afaceri a venit însoțită de un personaj controversat…. ”moartea”.

„Numele meu este Gabriela Lucuțar. Sunt supranumită și Regina Întunericului. Și ea este partenera mea de afaceri, moartea. Suntem cea mai cunoscută firmă de servicii funerare din țară. Sunt o femeie puternică, într-o lume a bărbaților, am reușit să construiesc un imperiu. Nu am tarife standard, personalizez fiecare înmormântare. Mă ocup de absolut tot: de la mâncare, haine pe care le aleg eu, flori, eu fac toate aranjamentele. Conduc și limuzina. Fac și îmbălsămări”, a fost discursul cu care Gabriela Lucuțar a venit în fața investitorilor de la Imperiul Leilor.

Femeia de afaceri a mers la Imperiul Leilor cu dorința de a construi primul crematoriu uman din Europa Centrală și de Est neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon. Pentru a atinge acest obiectivul le-a cerut investitorilor de la Pro TV 2.250.000 de euro, cu promisiunea că și va pune din surse proprii 250.000 de euro.

„Mintea mea era focusată doar pe acel pitch pe care aș fi vrut să îl prezint perfect. Nu îmi doream să dezamăgesc pe nimeni. Nu mi-a ieșit perfect așa cum îmi doream. Asta este doar o motivație în plus ca data viitoare când voi avea privilegiul să fiu invitată la o altă emisiune, să fiu cea mai bună. Eu știu foarte bine că această idee este una care îmi va aduce beneficii financiare considerabile și nu doar atât. Eu cred în mine și în forțele mele. Știu că acest crematoriu mă reprezintă. Mă reprezintă la fel ca meseria pe care o practic la momentul actual, fiind conexate 100%. Investiția va fi benefică și pentru mediul înconjurător. De asemenea, și pentru clientul final. Eu niciodată nu am gândit o afacere care să-mi aducă doar mie beneficii. Eu trăiesc și pentru ceilalți. Mie ÎMI PASĂ de oameni, natură. Îmi pasă de tot ceea ce se întâmplă în jurul meu”, a mai declarat Gabriela Lucuțar.

Citește și: CÂT A COSTAT ÎNMORMÂNTAREA MIOAREI ROMAN. PACHETE CU ICRE DE STURION ȘI SOMON, ÎMPĂRȚITE LA CIMITIR: ”UNII AU LUAT ȘI 3!”