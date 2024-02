Gabriela Lucuțar, dezvăluiri cutremurătoare la înmormântarea Mioarei Roman. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte de ceremonia funerară

Gabriela Lucuțar, prietenă apropiată a Oanei Roman, s-a implicat activ pentru ca toate detaliile înmormântării mamei sale să fie puse la punct. Astăzi, Mioara Roman a fost condusă pe ultimul drum. Cu doar câteva ore înainte să aibă loc ceremonia funerară, a avut loc un aspect care ar putea fi interpretat sub forma unui semn divin. Vezi detaliile mai jos, în articol.

Mioara Roman s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, la data de 23 februarie 2024, în jurul orei 01:00. Duminică, 25 februarie, trupul neînsuflețit al mamei Oanei și Catincăi a fost transportat într-un sicriu de un alb imaculat, cu o mașină mortuară de lux. Astăzi, 26 februarie, Mioara Roman a fost condusă pe ultimul drum. Gabriela Lucuțar este prietenă apropiată Oanei Roman, dar și patroană de pompe funebre. Ea este cea care a pus la punct detaliile pentru ceremonia de înmormântare. A mărturisit, printre altele, că fiica lui Petre Roman nu s-a dezlipit vreo secundă de sicriul mamei sale.

„Doamna Mioara a fost un om decent, a trăit decent. O femeie demnă. Chiar și până în ultima clipă a fost demnă. Oana este foarte tristă. Nu s-a dezlipit de sicriul mamei. S-a dus acasă să își facă un duș. Eu am venit la 5 dimineața, am plecat, m-am întors. Am lăsat pe cineva, pentru că nu a vrut să o lase singură pentru priveghi. Și, când am venit eu la 5 dimineața să verific dacă totul este în regulă, Oana era aici. M-am și speriat de ea. Apoi, a plecat să se schimbe și s-a întors. Este un moment foarte greu pentru amandouă (n.r. Oana și Catinca). O trec toate stările. Adică acum își aduce aminte frumos de ea și zâmbește, apoi iar este tristă și plânge. Eu sunt alături de ea, încerc să o ajut să treacă peste momentul acesta. Și prietenii îi sunt alături, și ieri, și azi-noapte. Să sperăm că va fi totul bine”, a spus Gabriela Lucuțar.