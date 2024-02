Mihai Mitoșeru a răbufnit la înmormântarea Mioarei Roman. Ce l-a deranjat pe prezentatorul de la Kanal D: ”Mă surprinde!”

Prieteni, rude și cunoscuți au venit să își ia rămas bun de la Mioara Roman. Fosta jurnalistă este condusă astăzi pe ultimul drum. Printre cei care au dorit să îi fie alături Oanei Roman în aceste momente cumplite se numără și bunul ei amic, Mihai Mitoșeru. Prezentatorul TV a făcut și o serie de declarații emoționante.

La ora 14:00 a început slujba de înmormântare la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. După care, va avea loc înhumarea la cimitirul Reînvierea. Oana Roman își conduce mama pe ultimul drum, un moment extrem de dureros în viața oricărui om. În astfel de momente, orice persoană, oricât de puternică ar fi, are nevoie de susținere. Mai mulți prieteni au venit să îi fie alături. Totuși, Mihai Mitoșeru a mărturisit că unii apropiați nici măcar nu au sunat-o pe fiica Mioarei Roman.

Duminică, 25 februarie 2024, sicriul cu trupul neînsuflețit al Mioarei Roman a ajuns la capela Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București, unde cunoscuții și apropiații au putut să îi aducă un ultim omagiu. Printre primele persoane care au sosit la priveghi s-a numărat Mihai Mitoșeru, bun prieten cu Oana Roman.

Fiica lui Petre Roman l-a întâmpinat în poarta bisericii, iar preț de câteva secunde, s-au îmbrățișat. Mihai Mitoșeru a venit la căpătâiul Mioarei Roman cu o coroană funerară din flori albe. El și-a dorit să fie alături de Oana Roman în aceste momente extrem de grele. Așa că nu a lipsit nici de la înmormântare. Mai mult decât atât, a făcut și o serie de declarații despre durerea pe care o trăiește prietena sa.

„Cred că pentru momentul ăsta, ea este foarte puternică, așa cum a fost toată viața ei. Mă surprinde că nu au venit chiar toți cei care ar fi trebuit să vină. Mă surprinde că nu au sunat-o chiar și cei care ar fi trebuit să o sune, măcar să spună «Bă, suntem aici, în caz că ai nevoie de ceva », dar mă bucur că măcar suntem noi, prietenii vechi și vom fi toată viața ei.

Chiar dacă nu ne vedem ani de zile, în momente din astea, suntem acolo. Când e nevoie, acolo am fost și acolo vom fi pentru Oana pentru că Oana e un suflet minunat. Oricine ar spune că are gura mare… are un suflet minunat și e un om extraordinar și asta reprimă pentru toată lumea.

De asta suntem noi aici și vom fi cât putem de mult. Voi sta lângă ea cât are nevoie. V-am zis, Oana e prea puternică. Oana parcă nici nu arată durerea. Eu nu sunt atât de puternic.

Am cunoscut doar câțiva oameni atât de puternici. Pare că e ok, dar nu e. O să mai treacă timpul și poate o să fie din ce în ce mai bine, dar de trecut, nu o să treacă niciodată că e vorba de mama.”, a declarat Mihai Mitoșeru.