Traian Băsescu i-a adus Mioarei Roman florile preferate la înmormântare. Ce a scris pe coroană

Traian Băsescu (72 de ani) a adus flori la înmormântarea Mioarei Roman. Fostul șef de stat a ales o coroană funerară cu florile preferate ale mamei Catincăi și Oanei Roman. De altfel, pe panglica albă a notat un mesaj. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Luni, 26 februarie 2024, Mioara Roman va fi condusă pe ultimul drum. Printre cei care au trimis flori la ceremonia funerară se află și fostul președinte Traian Băsescu. Fostul șef de stat a oferit o coroană funerară cu zambile albe, florile preferate ale Mioarei Roman. De altfel, pe panglica albă a notat doar 4 cuvinte: „Cu respect. Traian Băsescu”.

Între Mioara Roman și Traian Băsescu a fost o istorie tumultoasă. Fostul șef de stat a fost cel care o evacuase pe fosta soție a lui Petre Roman din locuința din cartierul Primăverii. Reamintim reacția pe care mama Catincăi și a Oanei Roman a avut-o atunci, când a aflat că trebuia să evacueze casa în doar 24 de ore.

„Pe mine m-a dat afară din casă tovarășul Băsescu, care, mă rog, s-a plâns că nu are loc. Eu am îndrăznit să spun de domnul Băsescu că nu are legătură cu funcția de președinte, ceea ce nu cred că am greșit. Și eu sunt un cetățean oarecare, ce contează votul meu pro sau contra? Mai nou, eu nu mai am votat din 2000. O să spuneți că nu e patriotic, dar am obosit”, spunea Mioara Roman, în urmă cu mai mulți ani, conform stiripesurse.ro.