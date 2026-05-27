Scandal înainte de Cupa Mondială! Iranul, obligat să își mute cantonamentul din SUA în Mexic

Iranul și-a mutat marți baza de pregătire pentru Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite în Mexic, după ce autoritățile americane au refuzat să găzduiască echipa pe durata turneului, care începe pe 11 iunie la Ciudad de Mexico.

Mexicul a acceptat solicitarea FIFA

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că a acceptat schimbarea după ce organizatorii turneului, FIFA, au contactat guvernul mexican.

Ea a precizat că Statele Unite nu au dorit ca echipa Iranului să rămână peste noapte pe teritoriul american în timpul competiției, chiar dacă iranienii urmează să dispute acolo trei meciuri din Grupa G.

„Nu avem niciun motiv să le refuzăm posibilitatea de a sta în Mexic”, a spus Sheinbaum în timpul conferinței sale zilnice de presă. Casa Albă și Departamentul de Stat al SUA nu au comentat oficial această decizie.

Donald Trump a invocat motive de siguranță

La câteva săptămâni după ce avioane americane și israeliene au lansat atacuri asupra capitalei iraniene Teheran, președintele american Donald Trump a declarat că Iranul este binevenit să participe la Cupa Mondială.

Totuși, Trump a adăugat că nu consideră potrivit ca echipa Iranului să stea în Statele Unite, invocând motive de siguranță.

Inițial, Iranul urma să fie cazat în Tucson, statul Arizona. Acum însă, echipa va avea baza în Tijuana, în Mexic, la puțin peste 200 de kilometri de Los Angeles. Tucson se află la aproximativ 800 de kilometri de Los Angeles.

Conform noului plan, iranienii vor călători din Mexic spre Los Angeles înaintea fiecărui meci și se vor întoarce apoi înapoi în Mexic.

Iranul își va începe campania din Grupa G împotriva Noii Zeelande, la Los Angeles, pe 15 iunie. Șase zile mai târziu va întâlni Belgia, tot la Los Angeles, iar pe 26 iunie va încheia faza grupelor împotriva Egiptului, la Seattle.

Probleme de viză și motive de securitate

Mehdi Taj, șeful Federației Iraniene de Fotbal, a declarat că mutarea cantonamentului va ajuta echipa să evite complicațiile legate de vize și va permite organizarea unor zboruri directe Iran Air către Mexic.

Încă din luna martie, Taj afirmase că Iranul discuta cu FIFA posibilitatea mutării meciurilor sale în Mexic din motive de securitate. La acel moment, Claudia Sheinbaum spusese că Mexicul este dispus să găzduiască partidele, însă FIFA a decis să păstreze programul inițial al competiției.

Iranul s-a calificat la a patra Cupă Mondială consecutivă după ce a trecut cu succes prin două faze preliminare ale calificărilor asiatice.

Între noiembrie 2023 și iunie 2024, iranienii au câștigat grupa din care au făcut parte Uzbekistan, Turkmenistan și Hong Kong, calificându-se în turul al treilea, unde au terminat pe primul loc într-o grupă de șase echipe.

Pe 16 mai, selecționerul Amir Ghalenoei a anunțat un lot preliminar de 30 de jucători pentru cantonamentul din Turcia.

Iranul va disputa un meci amical împotriva Gambiei pe 29 mai, înainte de deplasarea în Tijuana.

