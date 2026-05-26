Messi a cerut schimbare și a plecat direct la vestiare! Emoții uriașe înainte de Mondial

De: Paul Hangerli 26/05/2026 | 08:30
Participarea lui Messi la Cupa Mondială în pericol?
Lionel Messi a provocat îngrijorare în lumea fotbalului cu doar câteva săptămâni înainte de startul Cupei Mondiale, după ce a cerut să fie schimbat în timpul meciului dintre Inter Miami și Philadelphia Union din MLS. Starul argentinian a acuzat probleme la piciorul stâng și a părăsit terenul direct spre vestiare, iar imaginile au stârnit imediat temeri legate de starea sa fizică înaintea turneului final.

Deși oficialii lui Inter Miami susțin că schimbarea a fost una preventivă, fanii Argentinei așteaptă acum verdictul medicilor.

Messi a cerut singur schimbarea în meciul cu Philadelphia

Momentele tensionate au avut loc în minutul 72 al partidei disputate de Inter Miami împotriva celor de la Philadelphia Union în Major League Soccer.

După ce oferise două pase decisive în victoria spectaculoasă cu 6-4 obținută de echipa sa, Messi a fost surprins aproape de marginea terenului făcând semne către banca tehnică pentru a fi schimbat.

În același timp, argentinianul își ținea partea din spate a piciorului stâng, ceea ce a ridicat imediat suspiciuni privind o posibilă problemă musculară la nivelul bicepsului femural.

În timp ce aștepta ca arbitrul de rezervă să afișeze tabela cu schimbarea și numărul 10, Messi s-a mișcat foarte puțin și părea vizibil preocupat.

Atacantul în vârstă de 38 de ani a fost înlocuit de Mateo Silvetti în minutul 73 și s-a îndreptat imediat spre vestiare prin tunel, fără să rămână pe bancă alături de colegi.

Cum a fost surprins Messi după ieșirea de pe teren

Imaginile surprinse de camerele de filmat l-au arătat pe Messi mergând fără sprijin și fără personal medical lângă el, însă într-un ritm lent.

Deși nu șchiopăta și nu părea să aibă dureri severe, simplul fapt că a cerut singur schimbarea a alimentat imediat îngrijorările privind starea sa fizică înaintea Cupei Mondiale.

Mai ales că în ultima lună Messi jucase toate minutele pentru Inter Miami și lipsise doar la un singur meci în actualul sezon MLS.

În plus, decizia sa de a merge direct la vestiare, fără să stea pe banca de rezerve, a amplificat speculațiile privind o posibilă accidentare.

Guillermo Hoyos: „Nu vrem să ne asumăm riscuri”

După meci, antrenorul lui Inter Miami, Guillermo Hoyos, a încercat să calmeze situația și a sugerat că schimbarea a fost una preventivă. Tehnicianul a declarat:

„Din câte știu eu, încă nu avem un raport medical în această privință, însă era foarte obosit”

Acesta a explicat că terenul ud și condițiile dificile de joc de la Miami au avut un rol important în decizia luată. Hoyos a mai spus:

„Era obosit, terenul a fost greu, iar atunci când există dubii, abordarea standard este să nu îți asumi niciun risc”

Antrenorul a subliniat că stafful tehnic a preferat să fie precaut având în vedere apropierea Cupei Mondiale.

Problemele musculare care l-au urmărit pe Messi

Îngrijorările sunt cu atât mai mari cu cât Messi a avut mai multe probleme musculare în ultimii ani, în special la nivelul bicepsului femural.

De când s-a transferat la Inter Miami, în 2023, câștigătorul de opt ori al Balonului de Aur și-a gestionat atent programul și minutele jucate.

Totuși, starul argentinian a lipsit în mai multe perioade din cauza accidentărilor musculare, inclusiv în timpul pregătirii de pre-sezon din acest an.

Colegul său, Mateo Silvetti, a recunoscut că nici jucătorii lui Inter Miami nu știu exact ce s-a întâmplat. Acesta a afirmat:

„Sperăm să nu fie nimic grav. Cunoscând mentalitatea lui și tot ceea ce reprezintă, îi dorim tot binele”

Până în acest moment, Inter Miami nu a emis un comunicat oficial privind o eventuală accidentare.

Interesant este că în rezumatul meciului publicat pe rețelele sociale, clubul a preferat să evidențieze hat-trick-ul lui Luis Suarez și golul aniversar al lui Rodrigo De Paul, fără să menționeze schimbarea lui Messi sau starea sa fizică.

Va juca Messi la Cupa Mondială?

Lionel Messi nu a confirmat oficial că va participa la Cupa Mondială din această vară, însă este așteptat să conducă Argentina în tentativa de a-și apăra trofeul cucerit în 2022.

Dacă va evolua la turneul final organizat de Statele Unite, Canada și Mexic, Messi va ajunge la a șasea participare la Cupa Mondială, egalând astfel un record istoric.

Starul argentinian a spus în trecut că va juca la Mondial doar dacă se va simți complet sănătos și apt din punct de vedere fizic.

Lotul Argentinei urmează să fie anunțat săptămâna viitoare, iar campioana mondială va disputa apoi două meciuri amicale înaintea turneului: împotriva Hondurasului, în Texas, pe 6 iunie, și contra Islandei, pe 9 iunie.

Argentina va debuta la Cupa Mondială pe 16 iunie împotriva Algeriei, urmând apoi partidele cu Austria, pe 22 iunie, și Iordania, pe 27 iunie.

Ultimul meci înainte de Mondial

Indiferent dacă este sau nu accidentat, partida cu Philadelphia Union a reprezentat ultimul meci al lui Messi în MLS înaintea Cupei Mondiale.

Campionatul nord-american va intra într-o pauză de șapte săptămâni pentru a permite jucătorilor să se pregătească pentru competițiile internaționale.

Meciurile din MLS vor fi reluate pe 16 iulie, cu doar trei zile înainte de finala Cupei Mondiale.

Pentru Argentina și pentru milioanele de fani ai lui Messi, următoarele zile vor fi decisive. O eventuală accidentare serioasă a căpitanului campioanei mondiale ar putea schimba complet echilibrul turneului final.

