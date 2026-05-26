Nuțu Cămătaru, despre fuga din România și intrarea într-o Europă fără apărare: ”Doamne, ce-i aici? Raiul pe pământ?”

De: David Ioan 26/05/2026 | 09:00
"Cămătarii", regizor: Anghel Damian, 2026, sursa: Voyo
Serialul „Cămătarii” de la Pro TV readuce în atenție traseul spectaculos și plin de controverse al grupării care a părăsit România imediat după căderea comunismului și a ajuns să opereze în mai multe țări din Europa Occidentală.

Plecați dintr-o lume în care regulile erau dure, iar supraviețuirea depindea de instinct, membrii grupării au descoperit rapid cât de vulnerabile erau societățile occidentale la începutul anilor ’90.

Fuga din România și intrarea într-o Europă fără apărare

Nuţu spune direct:

„Îți dai seama ce era. Noi veniți din communism. Nu era niciun pericol pentru mine pe-acolo.”

Ajunși la München, au rămas uimiți de cât de relaxată era viața de zi cu zi. Sile povestește cum „ziua, în amiază mare pe stradă, stăteam jos şi jucam barbut. Nemţii se uitatu și nu înţelegeau”. Într-o perioadă în care oamenii nu își încui­au ușile, iar poliția avea „încadrările mici”, gruparea a realizat rapid că legislația era blândă, iar reacția autorităților la furturi era minimă. Ei înșiși recunosc că se informau despre locurile unde pedepsele erau reduse și unde „poliția nu are o cazuistică atât de stufoasă”.

Întrebați dacă știau legile din țările în care urmau să ajungă, răspunsul lui  Sile a fost simplu:

„Nu, dar am învățat repede. Ne-am adaptat.”

Iar Nuţu a adăugat:

“Eram brigăzi așa, unii de pungași, alții de șpringari, alții de tâlhari.”

Adaptarea a fost rapidă și, în multe situații, violentă. Paul Nedeluş, “tovarăş de fapte” cu Nuţu şi Sile Cămătaru, își amintește un incident:

 „Ne-am certat cu unul că am vrut să-i luăm un ceas și i-am dat câteva bricege, i-a mai dat şi Nuţu. În total vreo 15-20 de înţepături.”

Drumul spre Nisa și prima lovitură din Franța

Banii veneau ușor, iar oportunitățile păreau nelimitate.

Nuţu rezumă totul într-o frază:

„Am făcut cașcaval pe acolo, ca lumea.”

Nedeluş completează cu o scenă dintr-un casino german:

„Aveai fise de 10.000 de mărci, de 2.000 de mărci, de 1.000 de mărci. Și le schimbai la casă. Nu trebuia să fii vreun specialist în pungășeală.”

Când situația s-a complicat, au decis să plece mai departe, spre Franța.

„Făcusem noi niște fapte antisociale și am zis, bă, plecăm”, spune Nuțu.

Arkan (n.r- pe numele real Željko Ražnatović) i-a învățat cum să treacă frontiera folosind pașapoarte modificate:

„Cu pașapoarte, cu toate că aveau copertele verzi, le-am pus îmbrăcăminte albastră. Nemții și francezii aveau copertele albastre… și nu le mai verificau.”

Drumul spre Nisa a început cu o întâmplare care i-a confirmat lui Nuțu că Europa Occidentală era, pentru ei, un teritoriu fără riscuri:

„Prima oprie era la un Peco. Să bag benzină. Și bag benzină și mă duc să plătesc. Nu era nimeni la casă. Când mă duc în spate, o casă de bani deschisă și numai pachete de 100 de franci. Am luat un pachet de acolo, m-am urcat în mașină și am plecat. Zic, Doamne, ce-i aici? Raiul pe pământ?”

”Cămătarii” poate fi urmărit în fiecare luni de la 23:30 pe Pro TV. Serialul este disponibil și pe VOYO.

