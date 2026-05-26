Lovitură de teatru! Gabi Tamaș, dat afară de la Survivor?! Va fi lăsat în România și nu va face deplasarea pentru marea finală din Republica Dominicană?

Rândurile se strâng tot mai mult la Survivor, iar concurenții intră în linie dreaptă către marea finală. Publicul este curios să afle deznodământul, însă o răsturnare de situație s-ar putea să aibă loc chiar înainte de marea finală. Iar cel vizat este Gabi Tamaș. Fostul fotbalist riscă să fie lăsat în România și să nu facă deplasarea pentru marea finală din Republica Dominicană.

Ultimele episoade difuzate de la Survivor l-au avut în centrul atenției pe Gabi Tamaș. Fotbalistul pare că nu mai rezistă, a clacat și a avut numeroase ieșiri nervoase. Mai întâi a fost vorba despre conflictul de la Coco Bongo, unde Tamaș s-a „luptat” cu toată echipa de producție (Vezi mai multe detalii AICI). Mai apoi, a urmat conflictul din camp cu Patricia și Bianca Giurcanu.

Pentru toate aceste ieșiri nervoase, Gabi Tamaș a fost sancționat și nu se mai poate bucura de recompense până la finalul sezonului. Însă, s-ar putea ca pedeapsa să fie, de fapt, mai mare pentru fostul fotbalist.

Gabi Tamaș, dat afară de la Survivor?!

Comportamentul lui Gabi Tamaș și derapajele sale se pare că i-au pus pe jar pe fanii show-ului din Dominicană. Mulți consideră că fotbalistul a scăpat mult prea ieftin și cer o pedeapsă mai dură pentru el. Revolta este mare în mediul online și tocmai acest aspect s-ar putea să influențeze dramatic soarta lui Tamaș în competiție.

Emisiunea Survivor este difuzată cu un decalaj. Ultimele episoade pe care publicul le-a văzut au fost filmate la începutul lunii aprilie. Filmările din Dominicană s-au terminat în data de 14 aprilie, atunci când a fost filmată semifinala.

Ulterior, concurenții s-au întors acasă și urmează să se întoarcă în Dominicană la începutul lunii iunie pentru finala live. Pentru moment, Gabi Tamaș face parte din tabloul final, căci derapajele sale nu i-au adus descalificarea, ci doar o sancțiune.

Ei bine, având în vedere revolta generală a publicului la adresa acestuia, care consideră că Tamaș ar fi trebuit descalificat, s-ar putea ca Antena 1 să ia în considerare „vocea poporului”. Mai exact, după valul de nemulțumiri, producătorii s-ar putea să îl scoată din schemă pe Gabi Tamaș pentru a face pe plac publicului.

Rămâne de văzut dacă se va decide o nouă sancțiune împotriva fostului fotbalist și dacă acesta va rămâne în România și nu va mai ajunge la marea finală din Dominicană.

