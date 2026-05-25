Gabi Tamaș trebuia descalificat de la Survivor, dar producătorii și-au fentat propriul regulament. Motivul pentru care nu a fost dat afară

Într-un episod al emisiunii „Survivor România”, difuzat de Antena 1, fostul fotbalist Gabi Tamaș a fost implicat într-un moment tensionat care a generat reacții puternice atât în tabără, cât și în spațiul public. Incidentul a avut loc în urma unui conflict aprins cu alți concurenți, printre care Patricia și Bianca Giurcanu, și a dus la o sancțiune severă din partea producției, însă fără eliminarea sa din competiție.

Situația a degenerat după o serie de tensiuni acumulate în cadrul echipei, pe fondul condițiilor dificile din competiție și al presiunii constante specifice formatului reality show-ului. În timpul confruntării, Gabi Tamaș ar fi avut o reacție impulsivă, ridicând tonul și manifestând un comportament considerat de producători drept incompatibil cu regulile de conduită ale emisiunii. Momentul a inclus și gesturi de frustrare fizică, printre care aruncarea unui obiect, ceea ce a amplificat impactul incidentului asupra celorlalți participanți.

Gabi Tamaș trebuia descalificat de la Survivor

În urma acestor evenimente, prezentatorul emisiunii a intervenit pentru a anunța măsurile disciplinare decise de echipa de producție. Conform regulilor interne ale competiției, comportamentele agresive sau care perturbă grav dinamica jocului pot fi sancționate gradual, în funcție de gravitate. În acest caz, decizia finală a constat într-o penalizare strictă, prin care concurentului i-a fost limitat accesul la anumite avantaje ale jocului, inclusiv participarea la recompense, chiar și în situația în care echipa din care face parte ar câștiga anumite probe.

Deși astfel de măsuri sunt prevăzute în regulamentul formatului, decizia de a nu-l elimina complet din competiție a generat numeroase discuții. Aceste măsuri pot fi influențe și de audiență, având în vedere notorietatea lui Gabi Tamaș, cunoscut publicului larg din cariera sa în fotbal și din aparițiile sale anterioare în spațiul media. În acest context, producția ar fi preferat menținerea lui în show pentru a susține interesul publicului și implicit cifrele de audiență.

Pe de altă parte, există și interpretarea conform căreia sancțiunea aplicată respectă o abordare progresivă a regulamentului, în care eliminarea din concurs nu este întotdeauna prima măsură aplicată, chiar și în cazurile de abatere gravă.

Adi Vasile: „Din acest moment și până la finalul competiției, chiar dacă vei face parte din echipa câștigătoare, nu vei putea lua parte la nicio recompensă. Știu că ai avut o cădere nervoasă pe insulă, sunt aproape patru luni, timp lung pentru fiecare. A existat un conflict cu Patricia. Am să te rog să-mi explici ce s-a întâmplat.” Gabi Tamaș: „Da, într-adevăr, am avut o cădere nervoasă. Îmi cer scuze pentru asta, regulile sunt regulile pentru toți. Îmi asum și dacă aș da timpul înapoi nu știu dacă aș face invers. S-au acumulat foarte multe. Mai sunt puține zile și am cedat. Poate și minicearta aceea cu Patricia…Nu credeam vreodată că mă voi certa cu o persoană dragă mie, mai ales că ne-am înțeles foarte bine de la început până acum. Fiind în starea mea de nervozitate, am cedat. N-am ce să fac, trebuie să merg înainte, să-mi asum. Pentru că avem niște reguli aici, nu putem să le încălcăm cu toții, că ar fi dezastru total”.

