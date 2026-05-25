Acasă » Știri » Gabi Tamaș trebuia descalificat de la Survivor, dar producătorii și-au fentat propriul regulament. Motivul pentru care nu a fost dat afară

Gabi Tamaș trebuia descalificat de la Survivor, dar producătorii și-au fentat propriul regulament. Motivul pentru care nu a fost dat afară

De: Anca Chihaie 25/05/2026 | 09:32
Gabi Tamaș trebuia descalificat de la Survivor, dar producătorii și-au fentat propriul regulament. Motivul pentru care nu a fost dat afară
Foto: captură Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Într-un episod al emisiunii „Survivor România”, difuzat de Antena 1, fostul fotbalist Gabi Tamaș a fost implicat într-un moment tensionat care a generat reacții puternice atât în tabără, cât și în spațiul public. Incidentul a avut loc în urma unui conflict aprins cu alți concurenți, printre care Patricia și Bianca Giurcanu, și a dus la o sancțiune severă din partea producției, însă fără eliminarea sa din competiție.

Situația a degenerat după o serie de tensiuni acumulate în cadrul echipei, pe fondul condițiilor dificile din competiție și al presiunii constante specifice formatului reality show-ului. În timpul confruntării, Gabi Tamaș ar fi avut o reacție impulsivă, ridicând tonul și manifestând un comportament considerat de producători drept incompatibil cu regulile de conduită ale emisiunii. Momentul a inclus și gesturi de frustrare fizică, printre care aruncarea unui obiect, ceea ce a amplificat impactul incidentului asupra celorlalți participanți.

Gabi Tamaș trebuia descalificat de la Survivor

În urma acestor evenimente, prezentatorul emisiunii a intervenit pentru a anunța măsurile disciplinare decise de echipa de producție. Conform regulilor interne ale competiției, comportamentele agresive sau care perturbă grav dinamica jocului pot fi sancționate gradual, în funcție de gravitate. În acest caz, decizia finală a constat într-o penalizare strictă, prin care concurentului i-a fost limitat accesul la anumite avantaje ale jocului, inclusiv participarea la recompense, chiar și în situația în care echipa din care face parte ar câștiga anumite probe.

Deși astfel de măsuri sunt prevăzute în regulamentul formatului, decizia de a nu-l elimina complet din competiție a generat numeroase discuții. Aceste măsuri pot fi influențe și de audiență, având în vedere notorietatea lui Gabi Tamaș, cunoscut publicului larg din cariera sa în fotbal și din aparițiile sale anterioare în spațiul media. În acest context, producția ar fi preferat menținerea lui în show pentru a susține interesul publicului și implicit cifrele de audiență.

Pe de altă parte, există și interpretarea conform căreia sancțiunea aplicată respectă o abordare progresivă a regulamentului, în care eliminarea din concurs nu este întotdeauna prima măsură aplicată, chiar și în cazurile de abatere gravă.

Adi Vasile: „Din acest moment și până la finalul competiției, chiar dacă vei face parte din echipa câștigătoare, nu vei putea lua parte la nicio recompensă. Știu că ai avut o cădere nervoasă pe insulă, sunt aproape patru luni, timp lung pentru fiecare. A existat un conflict cu Patricia. Am să te rog să-mi explici ce s-a întâmplat.”

Gabi Tamaș: „Da, într-adevăr, am avut o cădere nervoasă. Îmi cer scuze pentru asta, regulile sunt regulile pentru toți. Îmi asum și dacă aș da timpul înapoi nu știu dacă aș face invers. S-au acumulat foarte multe. Mai sunt puține zile și am cedat.

Poate și minicearta aceea cu Patricia…Nu credeam vreodată că mă voi certa cu o persoană dragă mie, mai ales că ne-am înțeles foarte bine de la început până acum. Fiind în starea mea de nervozitate, am cedat. N-am ce să fac, trebuie să merg înainte, să-mi asum. Pentru că avem niște reguli aici, nu putem să le încălcăm cu toții, că ar fi dezastru total”.

VEZI ȘI: Finala LIVE Survivor 2026 | Am aflat data exactă la care Antena 1 va difuza marea finală, în direct din Republica Dominicană

Antena 1 a difuzat imaginile scandalului! Ce a făcut Gabi Tamaș la Survivor, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 8 zile din iunie care pot schimba totul. Zodiile lovite de noroc, iubire și surprise
Știri
Cele 8 zile din iunie care pot schimba totul. Zodiile lovite de noroc, iubire și surprise
Cristian Mungiu, probleme în aeroport din cauza premiului câștigat la Cannes: „Am dat peste singurul francez care nu știa ce e un Palme d’Or”
Știri
Cristian Mungiu, probleme în aeroport din cauza premiului câștigat la Cannes: „Am dat peste singurul francez care nu…
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Unde s-a refugiat bărbatul care i-a terorizat pe Andra și Cătălin Măruță. Este monitorizat cu brățară electronică
Gandul.ro
Unde s-a refugiat bărbatul care i-a terorizat pe Andra și Cătălin Măruță. Este...
GALERIE FOTO. Iubitele fotbaliștilor englezi de la Campionatul Mondial arată uluitor. Cu ce se ocupă tinerele
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Iubitele fotbaliștilor englezi de la Campionatul Mondial arată uluitor. Cu ce...
Asasina cu ruj și mascara care a devenit coșmarul naziștilor. La doar 22 de ani, avea părul ca focul și un curaj ieșit din comun
Adevarul
Asasina cu ruj și mascara care a devenit coșmarul naziștilor. La doar 22...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din Europa în 2026
Mediafax
Cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din Europa în 2026
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii pe fereastră”
Click.ro
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii...
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este preocupat de Iran, Rusia și China „cuceresc” un continent
Digi 24
„Marele Joc” pe care America riscă să îl piardă: În timp ce Donald Trump este...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Codul Rutier 2026: Ce amendă iei dacă ești prins de radar cu 51 km/h în localitate?
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Ce amendă iei dacă ești prins de radar cu 51 km/h în...
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Pământul se rotește bizar: Tehnologia modernă e în mare pericol
go4it.ro
Pământul se rotește bizar: Tehnologia modernă e în mare pericol
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Unde s-a refugiat bărbatul care i-a terorizat pe Andra și Cătălin Măruță. Este monitorizat cu brățară electronică
Gandul.ro
Unde s-a refugiat bărbatul care i-a terorizat pe Andra și Cătălin Măruță. Este monitorizat cu...
ULTIMA ORĂ
Cele 8 zile din iunie care pot schimba totul. Zodiile lovite de noroc, iubire și surprise
Cele 8 zile din iunie care pot schimba totul. Zodiile lovite de noroc, iubire și surprise
Cristian Mungiu, probleme în aeroport din cauza premiului câștigat la Cannes: „Am dat peste singurul ...
Cristian Mungiu, probleme în aeroport din cauza premiului câștigat la Cannes: „Am dat peste singurul francez care nu știa ce e un Palme d’Or”
Cele 2 cuvinte pe care i le-a zis Gabi Tamaș la ureche Mariei, după ce a fost eliminată de la Survivor
Cele 2 cuvinte pe care i le-a zis Gabi Tamaș la ureche Mariei, după ce a fost eliminată de la Survivor
Andreea Bălan, lună de miere atipică! Unde a dus-o Victor Cornea după nuntă: „Sunt super impresionată”
Andreea Bălan, lună de miere atipică! Unde a dus-o Victor Cornea după nuntă: „Sunt super impresionată”
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Mondialul marilor absenți! Superstarurile care vor urmări turneul de acasă
Mondialul marilor absenți! Superstarurile care vor urmări turneul de acasă
Vezi toate știrile