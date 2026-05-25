Cele 2 cuvinte pe care i le-a zis Gabi Tamaș la ureche Mariei, după ce a fost eliminată de la Survivor

În ediția difuzată pe 24 mai 2026 din competiția Survivor România, desfășurarea evenimentelor a fost marcată de o succesiune de momente tensionate, decizii strategice și o eliminare care a schimbat dinamica grupului. Episodul a adus în prim-plan atât confruntările din joc, cât și impactul emoțional al Consiliului tribal, unde una dintre concurente a fost nevoită să părăsească definitiv competiția.

Ziua a debutat cu un joc de recompensă care a pus la încercare rezistența fizică și coordonarea echipelor. Formația condusă de Lucian a reușit să se impună într-o probă considerată dificilă chiar și pentru standardele competiției, ceea ce le-a adus drept recompensă un moment de relaxare și refacere la un festin cu specific libanez. În contrast, echipa coordonată de Andreea a pierdut cursa și s-a întors în tabăra improvizată din junglă, unde condițiile dificile au continuat să își spună cuvântul asupra moralului.

Cele 2 cuvinte pe care i le-a zis Gabi Tamaș la ureche Mariei

Revenirea la viața din tabără a adus cu sine și tensiuni tot mai vizibile între concurenți. Oboseala acumulată, lipsa confortului și presiunea jocului au generat discuții aprinse, iar relațiile dintre unele participante și participanți au devenit tot mai fragile. Pe fondul acestor tensiuni, atmosfera generală a fost una încărcată, cu schimburi de replici și poziționări strategice care au anticipat conflictele din Consiliul tribal.

Procesul de vot a fost unul strâns, cu rezultate echilibrate între principalele vizate. Ramona și Bibi au ajuns la egalitate, fiecare acumulând același număr de voturi din partea colegilor, ceea ce a condus automat la includerea ambelor în duelul de eliminare. În acest context, intervenția strategică a lui Lucian a completat tabloul, acesta alegând-o pe Maria pentru a treia poziție a duelului, decizia fiind motivată exclusiv de considerente sportive și de dinamica probelor.

La finalul duelului, rezultatul a condus la eliminarea Mariei Dumitru din competiție, aceasta părăsind oficial traseul Survivor în ediția respectivă. Momentul despărțirii a fost unul încărcat emoțional.

Înainte de a părăsi definitiv zona de concurs, Maria a avut parte de un scurt moment de interacțiune cu ceilalți participanți. În acest context, Gabi Tamaș i-a transmis discret, la ureche, două cuvinte simple, „Capul sus!”, într-un gest de încurajare.

