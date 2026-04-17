Cum „păcălește” Antena 1 poporul cu televizorul: Decalaj uriaș între filmări și televizarea Survivor. Ce data este în calendarul din tribul Războinicilor

Prima ediție de la Survivor 2026 a fost difuzată pe micile ecrane pe data de 9 ianuarie 2o26, iar filmările s-au încheiat pe 14 aprilie. În acest context, telespectatorii au observat un detaliu important despre perioada în care se desfășoară probele, de fapt. Între filmări și televizarea show-ului există un decalaj uriaș, iar asta o confirmă data din calendarul Războinicilor.



Detalii neștiute din culisele Survivor 2026 au ieșit la iveală. După ce reprezentanții Antena 1 au susținut în mod repetat că există un decalaj foarte mic între filmări și difuzare. Inițial, acest decalaj era de două săptămâni, însă calendarul din tribul Războinicilor i-a dat de gol si a scos realitatea la iveală.

Diferență uriașă între filmări și televizarea Suvivor 2026

Unul dintre telespectatorii vigilenți au observat un detaliu care ar putea să nu fie pe placul producătorilor, mai ales în contextul în care a fost făcut public. Iluzia de prezent, cum că totul se întâmplă „acum” a fost imediat spulberată. În realitate, fanii asistă la o poveste deja încheiată.

În ultima ediție a show-ului, concurenții au primit o masă de Paște, au ciocnit ouă și au sărbătorit Învierea într-o atmosferă specifică, însă indiciile din timpul filmărilor au arătat că acel episod era filmat pe 4 martie. Asta înseamnă că decalajul dintre filmări și difuzarea la TV este de o lună și 7 zile, nicidecum de două săptămâni.

„Conform calendarului din tribul razboinicilor, episodul de aseară s-a filmat pe 4 martie. Asta înseamnă că decalajul dintre filmări și TV era de o lună și 7 zile!”, a spus un telepsectator pe unul dintre grupurile Facebook dedicate emisiunii.

Survivor România se apropie de marea finală, urmând ca regulile jocului să se schimbe radical după unificarea triburilor. Ultima ediție Survivor 2026 a fost filmată pe data de 14 aprilie, iar finaliștii au fost deja anunțați – vezi AICI detalii din culise.

