Concurenții de la Survivor se întorc în țară! Cine sunt finaliștii care se vor lupta pentru premiul de 100.000 de euro

Emisiunea Survivor de la Antena 1 se apropie cu pași repezi de final. Filmările s-au încheiat deja, conform Viperelor Vesele, iar concurenții urmează să sosească cât de curând în țară. Vă prezentăm cum s-au jucat cărțile în Dominicană, în ce ordine au fost eliminați concurenții, dar și cine este cel mai aproape de marele premiu. În plus, după cearta monstru cu Aris Eram și plecarea acestuia din cadrul competiției, se pare că Gabi Tamaș ar fi fost, din nou, protagonistul unui scandal.

Survivor aduce în prim plan, pe lângă probele extrem de dificile la care sunt supuși concurenții, dar și condițiile vitrege în care trăiesc, tensiuni uriașe între concurenți. Lipsa hranei și a confortului, le accentuează stările de nervozitate, astfel că certurile și conflictele sunt din ce în ce mai dese între concurenți. În plus, miza uriașă a marelui premiu de 100.000 de euro apasă și ea pe psihicul și echilibrul emoțional al concurenților, astfel că tensiunile sunt la cote maxime. După cearta monstru cu Aris Eram, în urma căruia fiul Andreei Esca s-ar fi cerut acasă, Gabi Tamaș ar mai fi avut un derapaj grav. De data aceasta producătorii au intervenit.

Detalii de ultimă oră din culisele Survivor: Concurenții ajung în București

În data de 14 aprilie s-au încheiat filmările, iar concurenții urmează să ajungă astăzi în București. Conform Viperelor Vesele, tensiunile nu doar că nu s-au stins pe final de sezon, ci au escaladat într-un mod neașteptat, culminând cu un episod controversat în care ar fi fost implicat Gabi Tamaș.

„După violențele lui Gabriel Tamaș a mai urmat o scenă șocantă, care l-a avut din nou ca protagonist. Într-o dimineață toridă de aprilie, tot pe fondul consumului de alcool, acesta a luat un topor și a încercat să dărâme baraca concurenților, motivând că își dorește să plece acasă. Un gest de o gravitate extremă, care depășește orice limită a acceptabilului și care demonstrează, încă o dată, consecințele tolerării unor astfel de derapaje. Situația a fost, din nou, gestionată de producătorul Vladimir Dembinski, care a reușit să îl calmeze și să îl convingă să rămână în competiție, utilizând aceeași strategie aplicată pe parcursul întregului sezon, și anume facilitarea accesului la mâncare, băutură și țigări”, spun Viperele Vesele.

Potrivit aceleiași surse, competiția a intrat rapid în faza individuală, acolo unde jocul s-a schimbat radical, iar alianțele nu au mai contat la fel de mult. Eliminările au venit în lanț, iar fiecare probă a redus drastic numărul concurenților rămași în lupta pentru marele premiu.

„Filmările au ajuns în faza individualelor. Primul eliminat la jocurile individuale a fost Cristi Boureanu. După al doilea joc al individualelor eliminată a fost Andreea, după al treilea Bianca Giurcanu, după al patrulea Bianca Stoica, iar al cincilea joc a adus eliminarea Ramonei, eliminare mult așteptată de publicul emisiunii. În Ultimul joc al individualelor aduce eliminarea protejatei lui Tamaș, Patricia. Așadar, finaliștii primului sezon Survivor difuzat de Antena 1: Lucian și Gabi Tamaș”, se mai arată postarea sursei citate anterior.

Gabi Tamaș ar fi fost avertizat de producție că va suporta încălcarea contractului care are clauze de 100.000 de euro. În acest context, sursa citată anterior susține că există posibilitatea ca între concurent și producție să fie un pact.

„Vă reamintim că, în consiliul care a urmat incidentelor provocate de Tamaș asupra echipei de producție și asupra barăcii din camp, acesta a fost informat că va suporta drept sancțiune clauzele contractuale, în valoare de 100.000 de euro. În condițiile în care premiul Survivor este tot de 100.000 de euro, putem anticipa deja planul Antenei de a face o „economie” bugetară și de a-i acorda lui Tamaș trofeul Survivor”, au mai susținut Viperele Vesele.

Conform aceleași surse, comportamentul fostului fotbalist ar fi fost influențat de consumul de alcool, ceea ce ar fi contribuit la declanșarea unor reacții necontrolate. Se pare că acesta nu a respectat programul stabilit de organizatori și ar fi refuzat să părăsească locația la momentul indicat, generând dificultăți pentru echipa de producție și pentru ceilalți participanți.

