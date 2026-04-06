Accidentare horror la Survivor! ”Războinicii” au început să plângă când au văzut ce a pățit ”faimoasa”

Promo-ul pentru ediția de vineri a Survivor România a declanșat un val de reacții după ce imaginile o arată pe Bianca Giurcanu, una dintre cele mai noi și mai urmărite concurente ale Faimoșilor, într-un moment extrem de periculos.

În timpul unei probe, Bianca este lovită la cap, iar reacția imediată a celor din jur arată cât de grav a părut incidentul. Războinicii, aflați la câțiva metri distanță, rămân șocați, unii întorc privirea, alții par cu ochii în lacrimi, incapabili să privească mai departe.

Accidentare horror la Survivor!

Bianca Giurcanu, în vârstă de 30 de ani, a intrat recent în competiție, fiind considerată un „fresh start” pentru echipa Faimoșilor. Ea este sora Laurei Giurcanu, câștigătoarea America Express 2023, și a devenit rapid una dintre cele mai vizibile prezențe din tabără, atât prin determinare, cât și prin experiența ei anterioară în televiziune, după participarea la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Înainte de Survivor, Bianca a lucrat ca însoțitoare de zbor și ulterior a devenit influencer, având o comunitate de aproximativ 200.000 de urmăritori pe Instagram.

De la intrarea în competiție, Bianca s-a remarcat prin implicare și echilibru, fiind una dintre vocile calme ale echipei. Tocmai de aceea, momentul în care se lovește la cap a avut un impact emoțional puternic asupra tuturor.

În imaginile din promo, aceasta se prăbușește brusc, ducând mâna la zona afectată, vizibil amețită. Reacția adversarilor spune totul: nu mai era vorba despre rivalitate, ci despre îngrijorare sinceră.

”Războinicii” au început să plângă când au văzut ce a pățit ”faimoasa”

Accidentarea vine într-un sezon deja marcat de probleme medicale și eliminări forțate. În ultimele săptămâni, Faimoșii au pierdut concurenți din cauza accidentărilor, iar intrarea Biancăi în joc a venit chiar după retrageri medicale importante, precum cea a lui Călin Donca.

În plus, tensiunile interne și oboseala acumulată au făcut ca atmosfera din tabără să fie tot mai apăsătoare, iar o lovitură la cap, în aceste condiții, poate schimba complet dinamica echipei.

Promo-ul nu oferă detalii despre starea Biancăi după impact, iar producția nu a făcut încă un anunț oficial. Această tăcere a alimentat speculațiile fanilor, care se tem de o posibilă eliminare medicală. În același timp, există speranța că imaginile sunt montate pentru a amplifica dramatismul, așa cum se întâmplă adesea în Survivor.

