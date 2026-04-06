Accidentare horror la Survivor! ”Războinicii” au început să plângă când au văzut ce a pățit ”faimoasa”

De: David Ioan 06/04/2026 | 08:18
Promo-ul pentru ediția de vineri a Survivor România a declanșat un val de reacții după ce imaginile o arată pe Bianca Giurcanu, una dintre cele mai noi și mai urmărite concurente ale Faimoșilor, într-un moment extrem de periculos.

În timpul unei probe, Bianca este lovită la cap, iar reacția imediată a celor din jur arată cât de grav a părut incidentul. Războinicii, aflați la câțiva metri distanță, rămân șocați, unii întorc privirea, alții par cu ochii în lacrimi, incapabili să privească mai departe.

Bianca Giurcanu, în vârstă de 30 de ani, a intrat recent în competiție, fiind considerată un „fresh start” pentru echipa Faimoșilor. Ea este sora Laurei Giurcanu, câștigătoarea America Express 2023, și a devenit rapid una dintre cele mai vizibile prezențe din tabără, atât prin determinare, cât și prin experiența ei anterioară în televiziune, după participarea la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Înainte de Survivor, Bianca a lucrat ca însoțitoare de zbor și ulterior a devenit influencer, având o comunitate de aproximativ 200.000 de urmăritori pe Instagram.

De la intrarea în competiție, Bianca s-a remarcat prin implicare și echilibru, fiind una dintre vocile calme ale echipei. Tocmai de aceea, momentul în care se lovește la cap a avut un impact emoțional puternic asupra tuturor.

Foto: Facebook

În imaginile din promo, aceasta se prăbușește brusc, ducând mâna la zona afectată, vizibil amețită. Reacția adversarilor spune totul: nu mai era vorba despre rivalitate, ci despre îngrijorare sinceră.

Accidentarea vine într-un sezon deja marcat de probleme medicale și eliminări forțate. În ultimele săptămâni, Faimoșii au pierdut concurenți din cauza accidentărilor, iar intrarea Biancăi în joc a venit chiar după retrageri medicale importante, precum cea a lui Călin Donca.

În plus, tensiunile interne și oboseala acumulată au făcut ca atmosfera din tabără să fie tot mai apăsătoare, iar o lovitură la cap, în aceste condiții, poate schimba complet dinamica echipei.

Promo-ul nu oferă detalii despre starea Biancăi după impact, iar producția nu a făcut încă un anunț oficial. Această tăcere a alimentat speculațiile fanilor, care se tem de o posibilă eliminare medicală. În același timp, există speranța că imaginile sunt montate pentru a amplifica dramatismul, așa cum se întâmplă adesea în Survivor.

CITEŞTE ŞI: Aris Eram l-a ”pulverizat” pe Gabi Tamaș și s-au ”încins” bine la Survivor. S-a iscat un scandal monstruos și acuzații de blat

Imagini îngrijorătoare. Cum a ajuns să arate Ceanu Zheng după 3 luni de „fasting” la Survivor

Washingtonul, în alertă după ce s-au tras focuri de armă lângă Casa Albă. Donald Trump era în clădire
Știri
Washingtonul, în alertă după ce s-au tras focuri de armă lângă Casa Albă. Donald Trump era în clădire
Dovada că eliminatul Ceanu Zheng a lăsat-o pe Bianca Giurcanu să câștige și să se salveze azi-noapte, la Survivor
Știri
Dovada că eliminatul Ceanu Zheng a lăsat-o pe Bianca Giurcanu să câștige și să se salveze azi-noapte, la…
Axios: SUA, Iranul și mediatorii fac eforturi pentru un armistițiu de 45 de zile
Mediafax
Axios: SUA, Iranul și mediatorii fac eforturi pentru un armistițiu de 45 de...
„Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de 83 de ani. Limbile oficiale erau italiana și franceza și avea un cimitir unic în Europa
Gandul.ro
„Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat”...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Zelenski, primit ca un erou în Siria. „Rusia nu a văzut niciodată așa ceva”
Adevarul
Zelenski, primit ca un erou în Siria. „Rusia nu a văzut niciodată așa...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
Artemis II ajunge astăzi în spatele Lunii. Ce vor vedea astronauții pe fața nevăzută
Mediafax
Artemis II ajunge astăzi în spatele Lunii. Ce vor vedea astronauții pe fața...
Parteneri
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani:...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
Unde se poate călători în siguranță în 2026: Top 10 cele mai sigure țări
Digi 24
Unde se poate călători în siguranță în 2026: Top 10 cele mai sigure țări
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească explozii nucleare ca să evite Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească...
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca...
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
„Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de 83 de ani. Limbile oficiale erau italiana și franceza și avea un cimitir unic în Europa
Gandul.ro
„Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de...
Washingtonul, în alertă după ce s-au tras focuri de armă lângă Casa Albă. Donald Trump era în clădire
Dovada că eliminatul Ceanu Zheng a lăsat-o pe Bianca Giurcanu să câștige și să se salveze azi-noapte, la Survivor
Gabriel Tamaș, OUT de la Survivor?! Se pregătește surpriza sezonului la Antena 1
Gabriel Tamaș, OUT de la Survivor?! Se pregătește surpriza sezonului la Antena 1
Câte zeci de mii de euro a primit eliminatul Ceanu Zheng, de la Antena 1, pentru cele 13 săptămâni ...
Câte zeci de mii de euro a primit eliminatul Ceanu Zheng, de la Antena 1, pentru cele 13 săptămâni la Survivor
Roxana Vașniuc, primul mesaj după divorț: ”Îmi plac schimbările”
Roxana Vașniuc, primul mesaj după divorț: ”Îmi plac schimbările”
Cum s-a „răzbunat” Valentin Sanfira pe Codruța, după dezvăluirile de la Cătălin Măruță. ...
Cum s-a „răzbunat” Valentin Sanfira pe Codruța, după dezvăluirile de la Cătălin Măruță. Ce a făcut cântărețul sâmbătă noapte, la o petrecere. Acum e clar că nu mai există cale de împăcare
Vezi toate știrile