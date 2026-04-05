Imagini îngrijorătoare. Cum a ajuns să arate Ceanu Zheng după 3 luni de „fasting” la Survivor

Emisiunea Survivor este în plină desfășurare. Concurenții se luptă pentru marele premiu, însă pe lângă probele provocatoare mai trebuie să treacă peste un obstacol. Aceștia nu beneficiază de luxul de a mânca, așa cum o fac în mod normal acasă. Din acest motiv, mai toți concurenții slăbesc îngrijorător de mult.

Ceanu, fostul concurent de la Survivor România, emisiune difuzată pe Antena 1, a avut o apariție care i-a surprins pe fani. Acesta a postat pe rețelele de socializare o serie de imagini. În ele se poate observa cum participa la un joc din cadrul concursului, dar și cum a slăbit extrem de mult. Pe lângă mesajele de încurajare, au apărut și comentarii de la fanii săi care au sesizat diferența.

Cum arată Ceanu după emisiunea Survivor

În luna martie, după trei luni petrecute în Republica Dominicană, Ceanu Zheng a fost eliminat din competiție. El nu și-a respectat contractul semnat cu postul de televiziune și imediat după ce a revenit în țară nu a mai putut rezista. Acesta a ieșit în club cu prietenii și iubita, iar paparazzi l-au surprins în această ipostază.

Fostul concurent nu a postat nimic concret despre parcursul său în cadrul emisiunii, însă ultima sa postare i-a îngrijorat pe fanii săi. El a publicat pe paginile sale de socializare mai multe fotografii. Ceanu pare că încă se mai gândește la concurs și asta pentru că imaginile îl surprind luptând pentru a aduce puncte fostei sale echipe. Acesta apare concentrat la joc, însă un detaliu important a sărit în ochii tuturor. Acesta a slăbit semnificativ după participarea la emisiune. Nu a putut să lipsească și o descriere, iar cuvintele sale prezintă parcursul jocului și anume că a pierdut, că nu a reușit să adune puncte, dar că va reveni în forță la următoarele jocuri. Având în vedere eliminarea concurentului, cuvintele sale au fost în zadar.

Am pierdut punct după punct… fără pauză, fără răspuns. Dar exact aici se separă cei care renunță de cei care revin. Azi am căzut. Mâine vin pregătit să nu mai cedez nimic. #survivor, a scris Ceanu pe Instagram.

De asemenea, nici comentariile nu au fost mai prejos, iar fanii au văzut cu ochiul liber cum arată fostul concurent după emisiune.

Ce ai pățit Ceanule?; Mamă ce a slăbit, sunt doar două dintre multe alte comentarii de acest fel la adresa lui Ceanu.

