Dezastru pentru Faimoși! Încă doi concurenți din tribul roșu, eliminați de la Survivor 2026

Lovitură puternică în echipa Faimoșilor: doi concurenți vor fi eliminați, într-un moment în care competiția devine tot mai intensă, iar presiunea atinge cote ridicate. Pe măsură ce participanții se apropie de finală, fiecare probă contează mai mult ca oricând.

Majoritatea concurenților au intrat în competiție extrem de motivați, dornici să își testeze limitele și să demonstreze de ce sunt cu adevărat capabili în condițiile dure din junglă. Fiecare dintre ei a venit cu propriile ambiții și strategii, însă realitatea din teren i-a pus în fața unor provocări constante, de la probe solicitante până la lipsa confortului zilnic.

Ce concurenți părăsesc Survivor

Traseele sunt din ce în ce mai dificile, iar condițiile de trai de pe insulă devin tot mai greu de suportat. Concurenții dorm într-o baracă improvizată, iar lipsa mâncării îi face să fie tot mai tensionați și irascibili, ceea ce amplifică conflictele și strategiile din culise.

Au trecut deja prin numeroase momente dificile, iar pe măsură ce competiția avansează, urmează eliminări tot mai importante, care pot schimba complet dinamica jocului. Echipa Faimoșilor va avea de suferit căci doi membri importanți vor pleca și se vor întoarce în România, să trăiască în confort.

Primul concurent care părăsește show-ul plin de provocări este Ceanu Zheng. Despre el au apărut deja informații că a revenit în București, fiind surprins recent de paparazzii. (Imaginile cu faimosul le puteți vedea AICI)

A doua eliminare vine tot din echipa Faimoșilor și este vorba despre o concurentă foarte îndrăgită care se descurcă bine pe traseu. Numele acesteia nu este dezvăluit încă, însă un lucru este sigur: plecarea ei va reprezenta o surpriză totală, una la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

