Am aflat următorul Faimos eliminat de la Survivor 2026. Surpriză de proporții în show-ul de la Antena 1

Echipa Faimoșilor va avea un concurent în minus, iar noi știm deja cine este. Ce pare ciudat este că, de-a lungul timpului, a fost un concurent protejat de Gabi Tamaș și de Aris. Dar, iată că nu a fost ferit de votul din consiliu și a trebuit să se întoarcă în București. Chiar dacă voia să treacă neobservat, nu a fost posibil. Într-un club, alături de prieteni și de iubită, fostul concurent profita la maxim de distracție.

Ceanu Zheng a fost eliminat de la Survivor 2026 și acest lucru a suprins pe toată lumea. Chiar dacă făcea parte din nucleul Faimoșilor, fiind protejat de Gabi și Aris, tot a fost eliminat. A fost surprins în ipostaze neașteptate într-un club și părea bucuros, în timp ce degusta dintr-un pahar.

Emisiunea Survivor 2026 are un decalaj de o lună între filmări și programul de difuzare. Tocmai din această cauză, tot mai mulți concurenți au fost descoperiți în timp ce se aflau, de fapt, în România. Printre ei se numără și Ceanu Zheng, unul dintre cei mai cunoscuți membrii din tribul Faimoșilor. Eliminarea vloggerului este o surpriză de proporții pentru că nimeni nu se aștepta ca acesta să fie „trădat” de prietenii lui, Gabi și Aris. Se pare că, o dată cu înaintarea în concurs, prieteniile nu sunt îndeajuns de importante și pot reprezenta o piedică.

După o perioadă în care a băut numai apă sau apă de cocos, Ceanu s-a răsfățat și a ieșit în oraș cu prietenii. Alături de iubita lui, fostul concurent a petrecut și a dansat toată noaptea. De la supraviețuitor la răsfățat a fost doar un singur pas, iar fostul participant a ales să se detensioneze la Loft. A încercat să nu iasă din tipare și s-a îmbrăcat din cap până în picioare în negru. Accesoriul cel mai valoros i-a fost zâmbetul, pe care l-a afișat în permanență, în timp ce mai bea din pahar și se uita la partenera sa.

