Ultima persoană care a stat de vorbă cu Mircea Lucescu în spital, înainte să moară: ”Au fost momente dificile”

De: Alina Drăgan 04/05/2026 | 22:29

În cea mai nouă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost invitat Matei Lucescu, nepotul regretatului Mircea Lucescu. Acesta și-a deschis sufletul, iar în cadrul unei discuții emoționante a vorbit despre bunicul său. Matei Lucescu a fost cel care a stat alături de celebrul antrenor în ultimele clipe din viață.

Luni, 4 mai, la ora 19:00, pe canalul de YouTube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului. De această dată, invitatul lui Adrian Artene a fost Matei Lucescu. Acesta poartă pe umeri nu doar un nume uriaș, ci și povara ultimelor cuvinte rostite de bunicul său. A fost alături de el până în ultima clipă.

Matei Lucescu, despre ultima săptămână din viața lui „Il Luce”

Ultimele zile din viață, Mircea Lucescu și le-a petrecut pe un pat de spital. În acele zile, întreaga familie a fost alături de el și au avut ocazia să petreacă împreună clipe pe care nu o să le uite niciodată. Matei Lucescu a fost cel care a stat alături de bunicul său până în ultimul moment. Este ultima persoană cu care „Il Luce” a vorbit înainte să se stingă din viață.

Adrian Artene: Spunea un înțelept că, de fapt, durerea nu trece niciodată, ci doar înveți să trăiești alături de ea. Dar cu adevărat șocantă a fost vestea dispariției, cu cât eu am imaginea conferinței de presă dinaintea meciului cu Turcia. Când au fost acele imagini cu jurnalistul care i-a pupat mâna, jurnalistul turc, și avea o Turcie întreagă la picioare, nu doar o Românei, o Turcie întreagă, semn că pe acolo pe unde a trecut a sfințit locul.

Dacă pasiunea, cel puțin pentru turci în fotbal, este demonstrată prin scene de violență, acolo nu a fost vorba de nimic. A fost cea mai frumoasă, cred, dovadă de iubire pe care Turcia a putut să o facă față de un alt cetățean, al unei alte țări, față de un adversar. Și nu a trecut foarte mult și iată că a venit momentul în care România întreagă și-a luat la revedere de la bunicul tău. Tu ai fost ultima persoană care ai discutat cu el? Citeam într-un interviu din ProSport realizat cu tatăl tău de către colega mea, Dana Cerveanu, în care tatăl tău spune că în vinerea, ultima dată, în ultima vineri în care a vorbit cu el, de fapt tu te aflai la spital și două, trei secunde i-ai pus în legătură prin WhatsApp, prin video.

Matei Lucescu: Așa este, da, așa este. Sunt ultima persoană care a stat de vorbă cu el. Nu numai din familie, ci din… Da, au fost momente dificile. Nu e o zonă în care aș vrea prea mult să intru, dar într-adevăr ce m-a bucurat și am avut ocazia să transmit și la un scurt interviu cu o publicație de la stadion în momentul priveghiului, m-a bucurat că am avut ocazia să petrecem această săptămână împreună.

Cei de la echipa națională au reușit să îl resusciteze și ne-au dăruit această săptămână, cei din stafful medical, kineoterapeutul și cred că medicul de acolo, și au reușit să ne dăruiască această săptămână alături de el în care am apucat să vorbim, să ne povestim, să ne spunem lucruri care cred că dacă s-ar fi întâmplat oriunde altundeva n-am fi avut ocazie. Și chiar am vrut, am și transmis mulțumiri și personal și faptul că am avut această săptămână împreună a însemnat foarte mult pentru noi toți”, a mărturisit Matei Lucescu.

