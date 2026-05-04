Alertă în România! Aurel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 35 de ani. Se pare că apropiații nu mai reușesc să îl contacteze, așa că au dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

În data de 3 mai, oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitului Cocoraș Aurel, în vârstă de 35 de ani, domiciliat în Vâlcele, județul Covasna. Concubina acestuia a fost cea care a alertat autoritățile.

Se pare că bărbatul a plecat în seara zilei de 2 mai de pe Aeroportul International Brașov – Ghimbav cu o cursa Wizz Air spre Londra și nu se mai știe nimic despre el. Familia nu mai reușește să îl contacteze.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Cocoraș Aurel sunt: aproximativ 1,80 m înălțime, cca. 75 kg, păr brunet, ochi căprui, fata ovală. Din păcate nu se cunosc detalii despre vestimentația acestuia din momentul dispariției.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Cocoraș Aurel este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Cocoraș Aurel. Este lege

Cine îl vede pe Cocoraș Aurel este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

