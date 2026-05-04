O nouă tragedie în ultimele 24 de ore: un copil de 1 an și 4 luni din Dolj a murit după ce a căzut într-o piscină

Un incident cutremurător a avut loc în județul Dolj, unde un copil de doar 1 an și 4 luni și-a pierdut viața după ce a căzut într-o piscină aflată în curtea bunicilor. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta este în plină desfășurare.

Totul s-a petrecut în comuna Dobrești, sat Toceni, unde micuțul venise în vizită împreună cu mama și frații săi.

Cum s-a produs tragedia

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, copilul se afla în grija familiei în momentul în care s-a îndepărtat de cei din jur. Într-un comunicat IPJ Dolj a transmis următoarele:

„În cursul zilei de astăzi, ora 11.48, polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Daneți au fost sesizați cu privire la faptul că un minor ar fi căzut într-o piscină din curtea locuinței bunicilor materni, din comuna Dobrești, sat Toceni.”

Apa din piscină avea aproximativ 50 de centimetri adâncime, însă acest lucru nu a împiedicat producerea tragediei. La fața locului au intervenit de urgență polițiștii, dar și echipaje medicale. Se precizează în același comunicat:

„La fața locului s-au deplasat polițiștii, fiind identificat un minor în vârstă de 1 ani și 4 luni, din Craiova”

Un echipaj de ambulanță și un elicopter SMURD au fost mobilizate rapid, însă, în ciuda eforturilor depuse, medicii nu au reușit să îl salveze.

Manevrele de resuscitare efectuate la fața locului au fost zadarnice, fiind declarat decesul copilului.

Dosar penal și anchetă în curs

În urma tragediei, polițiștii au deschis un dosar penal. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

„La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, se mai arată în comunicat.

Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru a stabili cauza exactă a morții.

Momentele dinaintea tragediei

Copilul venise la bunici împreună cu mama sa și frații mai mari, un băiat de 7 ani și o fată de 6 ani. La un moment dat, cei mici ar fi fost lăsați în grija străbunicii, în timp ce restul familiei se afla în grădină, la cules de căpșuni. În acest interval, băiețelul s-ar fi îndepărtat și ar fi ajuns în curte, unde a fost găsit ulterior în piscină.

Nu se știe cu exactitate cât timp a stat copilul în apă până să fie observat.

Tragedia a șocat comunitatea locală, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească fiecare detaliu care a dus la acest deznodământ. Expertiza medico-legală va clarifica dacă decesul a fost provocat exclusiv de înec sau dacă au existat și alți factori.

Până atunci, cazul rămâne un nou semnal de alarmă privind riscurile la care sunt expuși copiii mici în lipsa unei supravegheri constante, chiar și în spații aparent sigure, fiind al doilea caz de înec al unui minor produs în numai 24 de ore.

