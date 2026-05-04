În ciuda vârstei, Cameron Diaz a născut al treilea copil. Cum se numește bebelușul și de unde s-au inspirat părinții când l-au ales?

De: Paul Hangerli 05/05/2026 | 00:30
Cameron Diaz este din nou mamă

Cameron Diaz și Benji Madden au anunțat nașterea celui de-al treilea copil al lor, un băiețel pe nume Nautas Madden, printr-o postare virală pe Instagram. Diaz a vorbit deschis despre faptul că a devenit mamă mai târziu în viață și despre dorința de a rămâne activă pentru copiii ei.

Cuplul, care mai are doi copii, Raddix și Cardinal, își ține viața de familie departe de ochii publicului.

Anunțul surpriză

Surpriză! Cameron Diaz, în vârstă de 53 de ani și mai tânărul ei soț Benji Madden de 47 de ani, și-au mărit familia cu al treilea copil.

Madden a făcut anunțul luni, 4 mai, pe Instagram, unde a postat o ilustrație AI cu tematică nautică, o corabie de pirați, sub care apărea numele „Nautas Madden”.

Benji , membru al trupei Good Charlotte, a postat:

„Cameron și cu mine suntem fericiți, entuziasmați și ne simțim atât de BINECUVÂNTAȚI să anunțăm nașterea celui de-al treilea copil al nostru, Nautas Madden. Bine ai venit pe lume, fiule!!👊❤️”

Pe lângă desenul navei, Benji a mai distribuit și alte ilustrații, inclusiv un cardinal și o plantă în ghiveci. Acesta a mai adăugat:

„Ne place viața alături de familia noastră, copiii noștri sunt sănătoși și fericiți, iar noi suntem recunoscători!!! 🙏🙏 Ne distrăm de minune ❤️ Vă trimitem toate gândurile noastre bune. Familia Madden ❤️🙏👊🏴‍☠️”

Numele bebelușului pare a fi inspirat din greaca veche (naútēs), însemnând „marinar”.

O familie fericită și retrasă

Cameron Diaz și Benji Madden sunt cunoscuți pentru discreția lor atunci când vine vorba despre viața de familie. Cei doi nu publică imagini cu copiii lor și evită să vorbească despre ei în interviuri.

Cuplul mai are doi copii: fiica Raddix Wildflower Madden, în vârstă de 6 ani, și fiul Cardinal Madden, de 2 ani.

După nașterea lui Cardinal, în 2024, o sursă declara că Diaz, în vârstă de 53 de ani, și Madden, 47 de ani, se simțeau „extrem de norocoși” să devină din nou părinți.

„Întotdeauna și-au dorit un al doilea copil, pentru că iubesc să fie părinți De ani de zile, Cameron și-a dorit să devină mamă. Devine foarte emoționată când vorbește despre drumul lung până la maternitate. Se simte incredibil de norocoasă că are acum doi copii.”

Despre maternitate, sincer și fără rețineri

Deși este rezervată în ceea ce privește expunerea copiilor, Cameron Diaz a vorbit deschis despre experiența maternității și despre decizia de a avea copii mai târziu în viață.

Într-un interviu din martie 2022 pentru BBC Radio 2, acordat lui Michelle Visage, actrița a explicat:

„Femeile care fac copii au literalmente cu 20 de ani mai tinere și este o situație interesantă, pentru că eu nu mai sunt la acea vârstă. Și este perfect în regulă. Dar vreau să mă simt plină de energie pentru copilul meu.”

Într-un alt interviu, din octombrie 2020, realizat de Naomi Campbell, Diaz a glumit spunând că își dorește să trăiască peste 100 de ani pentru a fi alături de copiii ei.

„Când ești la vârsta mea și alegi să faci asta, este o decizie reală. Trebuie să muncești cu adevărat pentru asta. Singura presiune pentru mine este că trebuie să trăiesc până la, să zicem, 107 ani. Așa că nicio presiune!”

