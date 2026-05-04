Imagini noi de la Cernobîl! La 40 de ani de la dezastru, panourile de control încă mai luminează

Fotografiile recente din centrala nucleară de la Cernobîl înfățișează un loc rămas încremenit în timp, unde urmele catastrofei din 1986 sunt încă vizibile. În mod surprinzător, unele panouri de control continuă să lumineze, potrivit ziarului New York Post.

La aproape patru decenii de la explozia reactorului nuclear din 26 aprilie 1986, imaginile surprinse în interiorul centralei din apropierea orașului Pripiat dezvăluie o atmosferă apăsătoare. Documente acoperite de praf sunt încă împrăștiate pe birouri, exact acolo unde au fost abandonate în momentul în care angajații au fugit din fața dezastrului.

Imagini noi de la Cernobîl

Fotografiile arată săli de control pustii, echipamente ruginite și un decor industrial care pare neatins de trecerea timpului. În mod surprinzător, unele panouri de control continuă să lumineze slab, oferind o imagine aproape ireală a unui sistem care, deși abandonat, pare încă „viu”.

În apropierea unui semn care avertizează asupra condițiilor de siguranță în caz de incendiu, un reactor emite un zumzet discret — un detaliu care amplifică senzația de neliniște. Întreaga clădire, vastă și asemănătoare unui depozit industrial, este dominată de instalații metalice degradate și de urmele vizibile ale trecerii timpului.

Explozia din 1986 rămâne cel mai grav accident nuclear din istorie, provocând o contaminare radioactivă extinsă, evacuări masive și efecte de durată asupra mediului și sănătății umane.

Emoții puternice la revenirea supraviețuitorilor

În contextul comemorării a 40 de ani de la tragedie, un grup format din foști pompieri, medici și angajați ai centralei s-au întors recent la fața locului, însoțiți de jurnaliști.

Pentru mulți dintre ei, revenirea a fost copleșitoare. Volodymyr Vechirko, în vârstă de 62 de ani, fost angajat la curățenie în centrală, a descris experiența ca fiind profund emoționantă.

„Este incredibil de trist să compari ce era acest loc odinioară cu ce a devenit acum”, a spus el. „Faptul că sunt din nou aici… emoțiile mă copleșesc.”

Cernobîl rămâne un simbol al riscurilor energiei nucleare, dar și al impactului pe termen lung pe care astfel de dezastre îl pot avea asupra oamenilor și mediului. Imaginile recente documentează starea actuală a centralei și, totodată, readuc în atenție amintirea unei tragedii care continuă să marcheze generații întregi.

