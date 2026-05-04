Acasă » Știri » Imagini noi de la Cernobîl! La 40 de ani de la dezastru, panourile de control încă mai luminează

Imagini noi de la Cernobîl! La 40 de ani de la dezastru, panourile de control încă mai luminează

De: Diana Cernea 05/05/2026 | 00:50
Imagini noi de la Cernobîl! La 40 de ani de la dezastru, panourile de control încă mai luminează
La Cernobîl încă se aprind luminile, sursa-colaj CANCAN.RO

Fotografiile recente din centrala nucleară de la Cernobîl înfățișează un loc rămas încremenit în timp, unde urmele catastrofei din 1986 sunt încă vizibile. În mod surprinzător, unele panouri de control continuă să lumineze, potrivit ziarului New York Post.

La aproape patru decenii de la explozia reactorului nuclear din 26 aprilie 1986, imaginile surprinse în interiorul centralei din apropierea orașului Pripiat dezvăluie o atmosferă apăsătoare. Documente acoperite de praf sunt încă împrăștiate pe birouri, exact acolo unde au fost abandonate în momentul în care angajații au fugit din fața dezastrului.

Imagini noi de la Cernobîl

Fotografiile arată săli de control pustii, echipamente ruginite și un decor industrial care pare neatins de trecerea timpului. În mod surprinzător, unele panouri de control continuă să lumineze slab, oferind o imagine aproape ireală a unui sistem care, deși abandonat, pare încă „viu”.

În apropierea unui semn care avertizează asupra condițiilor de siguranță în caz de incendiu, un reactor emite un zumzet discret — un detaliu care amplifică senzația de neliniște. Întreaga clădire, vastă și asemănătoare unui depozit industrial, este dominată de instalații metalice degradate și de urmele vizibile ale trecerii timpului.

Explozia din 1986 rămâne cel mai grav accident nuclear din istorie, provocând o contaminare radioactivă extinsă, evacuări masive și efecte de durată asupra mediului și sănătății umane.

Emoții puternice la revenirea supraviețuitorilor

În contextul comemorării a 40 de ani de la tragedie, un grup format din foști pompieri, medici și angajați ai centralei s-au întors recent la fața locului, însoțiți de jurnaliști.

Pentru mulți dintre ei, revenirea a fost copleșitoare. Volodymyr Vechirko, în vârstă de 62 de ani, fost angajat la curățenie în centrală, a descris experiența ca fiind profund emoționantă.

„Este incredibil de trist să compari ce era acest loc odinioară cu ce a devenit acum”, a spus el. „Faptul că sunt din nou aici… emoțiile mă copleșesc.”

Cernobîl rămâne un simbol al riscurilor energiei nucleare, dar și al impactului pe termen lung pe care astfel de dezastre îl pot avea asupra oamenilor și mediului. Imaginile recente documentează starea actuală a centralei și, totodată, readuc în atenție amintirea unei tragedii care continuă să marcheze generații întregi.

CITEȘTE ȘI: Pericol la Cernobîl: învelișul reactorul 4 de la centrală riscă să se prăbușească. Detalii de ultimă oră

Ciuperca misterioasă de la Cernobîl care se hrănește cu radiații. Ce este și cum ar putea fi folosită în beneficiul oamenilor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
În ciuda vârstei, Cameron Diaz a născut al treilea copil. Cum se numește bebelușul și de unde s-au inspirat părinții când l-au ales?
Știri
În ciuda vârstei, Cameron Diaz a născut al treilea copil. Cum se numește bebelușul și de unde s-au…
Mesajul sfâșietor transmis de prietena lui Beatrice, adolescenta de 16 ani moartă în Germania: „Unul dintre cele mai blânde suflete”
Știri
Mesajul sfâșietor transmis de prietena lui Beatrice, adolescenta de 16 ani moartă în Germania: „Unul dintre cele mai…
Pîslaru anunță că România va primi integral banii pentru cererea de plată nr. 4 din PNRR
Mediafax
Pîslaru anunță că România va primi integral banii pentru cererea de plată nr....
Ziua și războiul imaginar la USR. Astăzi, ministrul Diana Buzoianu inventează plaje și situații „halucinante” inexistente
Gandul.ro
Ziua și războiul imaginar la USR. Astăzi, ministrul Diana Buzoianu inventează plaje și...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Mihai Trăistariu, nopți de coșmar în Mamaia Nord, în minivacanță: „Mi-au crăpat pereții de la bass”
Adevarul
Mihai Trăistariu, nopți de coșmar în Mamaia Nord, în minivacanță: „Mi-au crăpat pereții...
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ținute spectaculoase la Gala Premiilor Gopo! Monica Bîrlădeanu, Amalia Enache și Dana Rogoz au strălucit pe covorul roșu
Click.ro
Ținute spectaculoase la Gala Premiilor Gopo! Monica Bîrlădeanu, Amalia Enache și Dana Rogoz au strălucit...
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Digi 24
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și...
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre...
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Ziua și războiul imaginar la USR. Astăzi, ministrul Diana Buzoianu inventează plaje și situații „halucinante” inexistente
Gandul.ro
Ziua și războiul imaginar la USR. Astăzi, ministrul Diana Buzoianu inventează plaje și situații „halucinante”...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
În ciuda vârstei, Cameron Diaz a născut al treilea copil. Cum se numește bebelușul și de unde s-au ...
În ciuda vârstei, Cameron Diaz a născut al treilea copil. Cum se numește bebelușul și de unde s-au inspirat părinții când l-au ales?
Mesajul sfâșietor transmis de prietena lui Beatrice, adolescenta de 16 ani moartă în Germania: „Unul ...
Mesajul sfâșietor transmis de prietena lui Beatrice, adolescenta de 16 ani moartă în Germania: „Unul dintre cele mai blânde suflete”
O nouă tragedie în ultimele 24 de ore: un copil de 1 an și 4 luni din Dolj a murit după ce a căzut ...
O nouă tragedie în ultimele 24 de ore: un copil de 1 an și 4 luni din Dolj a murit după ce a căzut într-o piscină
Amendă de 60.000 de euro în Grecia pentru cei care încalcă noua lege în sezonul estival 2026
Amendă de 60.000 de euro în Grecia pentru cei care încalcă noua lege în sezonul estival 2026
Alertă în România! Aurel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Aurel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
A venit nota de plată pentru milionarul cu leafă-record, după ce și-a amenințat soția. Divorț ...
A venit nota de plată pentru milionarul cu leafă-record, după ce și-a amenințat soția. Divorț și împărțirea unei averi colosale!
Vezi toate știrile