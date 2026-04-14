Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare directă la adresa eforturilor internaționale de reparare a daunelor grave suferite de noul înveliș al centralei nucleare de la Cernobîl, cunoscut sub numele de „New Safe Confinement” (NSC), avertizează Greenpeace Ucraina, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la cel mai grav dezastru nuclear din istoria Europei.

Distrugerile la înveliș au fost cauzate de un atac rusesc cu drone produs anul trecut. Ruinele reactorului 4 și „sarcofagul” sunt conținute în interiorul NSC. Sarcofagul trebuie demontat cât mai curând posibil, însă avariile produse NSC fac acest lucru imposibil. Fără reparații urgente ale NSC, riscul de prăbușire al sarcofagului crește semnificativ, arată un nou raport al Greenpeace Ucraina.

Pericol la centrala Cernobîl

Raportul a fost redactat de inginerul Eric Schmieman, care a lucrat timp de mulți ani la Cernobîl la proiectarea și construcția „New Safe Confinement”. Pe 9 aprilie, o echipă de investigație a Greenpeace a organizat o conferință comună cu directorul centralei de la Cernobîl, în cadrul căreia au fost discutate riscurile pentru NSC și planurile de restaurare a acestuia.

Riscurile grave la adresa centralei de la Cernobîl, rezultate în urma atacurilor Rusiei, au fost explicate de directorul Serhii Tarakanov, inclusiv posibilitatea prăbușirii sarcofagului. Raportul Greenpeace urmează să fie transmis Oficiului Procurorului General al Ucrainei ca probă independentă a unor presupuse crime de război comise de Rusia.

„În aprilie 1986, Ucraina și lumea au suferit cel mai grav dezastru nuclear din istorie. Astăzi, la decenii distanță, pericolele radioactive de la Cernobîl persistă, toate eforturile fiind îndreptate spre limitarea și gestionarea acestui moșteniri toxice. Este o provocare extrem de complexă. Atacul cu dronă rusesc a crescut acum riscul ca sarcofagul să se prăbușească înainte de a putea fi demontat în condiții de siguranță. Greenpeace are un mesaj simplu și clar: crima Rusiei de a ataca Cernobîl trebuie pedepsită, inclusiv prin sancțiuni maxime împotriva agenției sale nucleare, Rosatom”, a declarat Shaun Burnie, specialist nuclear senior la Greenpeace Ucraina.

Învelișul reactorul 4 riscă să se prăbușească

Directorul centralei, Serghi Tarakanov, a subliniat că situaţia este extrem de „periculoasă”.

„Dacă o rachetă cade, nu doar în interiorul structurii de protecţie, ci chiar la 200 de metri distanţă, aceasta va provoca un impact extern asemănător cu cel al unui cutremur. Şi ceea ce ne-a arătat accidentul din 1986, (…) este că particulele radioactive nu cunosc frontiere”, trage un semnal de alarmă acesta.

Costurile restaurării structurii de deasupra sarcofagului vechi de la Cernobîl, avariată de o dronă rusă în 2025, se ridică „la aproximativ 500 de milioane de euro”, menţionase în martie ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot.

CITEȘTE ȘI:

