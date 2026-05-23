Participarea lui Donald Trump la nunta fiului său este incertă. De ce ezită președintele american să meargă la ceremonie

De: Daniel Matei 24/05/2026 | 00:50
Sursa foto: Shutterstock
Donald Trump se află într-o situație delicată înaintea nunții fiului său, Donald Trump Jr., și a declarat că nu este sigur dacă va putea participa la eveniment, invocând că momentul ar putea fi „nepotrivit” din cauza contextului internațional.

Potrivit The Guardian, președintele SUA a spus că ar vrea să ajungă la ceremonie, dar a subliniat că programul său este încărcat, în special din cauza tensiunilor geopolitice, inclusiv a conflictului din Iran.

Trump a descris evenimentul drept unul „mic și privat” și a precizat că va încerca să își facă timp pentru a fi prezent, însă fără să ofere o confirmare fermă privind participarea sa.

„Și-ar dori să merg, dar va fi doar o ceremonie mică și privată, iar eu o să încerc să ajung. Sunt chiar în mijlocul… i-am spus: «Știi, nu e un moment bun pentru mine. Am ceva numit Iran și alte lucruri»”, a spus Trump, părând vizibil lipsit de entuziasm, în fața unui grup de reporteri în Biroul Oval.

Nuntă discretă în Bahamas

Donald Trump Jr., în vârstă de 48 de ani, urmează să se căsătorească cu Bettina Anderson într-o ceremonie restrânsă, organizată pe o insulă privată din Bahamas. Evenimentul a fost descris ca unul discret, în contrast cu nunțile publice ale altor membri ai familiei Trump.

Cei doi s-au logodit la finalul anului 2025, iar relația lor a atras atenția publică încă de la început, inclusiv prin apariții la evenimente oficiale și private din cercul familiei Trump.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât familia Trump traversează și momente personale dificile, în contextul în care fosta soție a lui Donald Trump Jr., Vanessa Trump, a anunțat recent că se confruntă cu probleme de sănătate.

În același timp, liderul american a participat recent la mai multe evenimente publice, ceea ce a alimentat discuții despre prioritățile sale între viața politică și cea personală.

