Cristian Mungiu, laureat la Cannes cu filmul Fjord. Al doilea Palme d’Or din carieră

Cristian Mungiu ar fi scris din nou istorie la Festivalul de Film de la Cannes, obținând al doilea trofeu Palme d’Or din carieră pentru lungmetrajul „Fjord”. După succesul din 2007 cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, regizorul român ar intra astfel într-un club select al cineaștilor dublu laureați ai prestigiosului premiu al cinematografiei mondiale, acordat în cadrul Festivalul de Film de la Cannes.

Obținerea unui al doilea Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes este considerată o realizare extrem de rară în istoria cinematografiei mondiale, rezervată unui cerc foarte restrâns de regizori.

Cristian Mungiu, laureat la Cannes cu filmul Fjord

Prin această performanță, Cristian Mungiu este asociat cu un grup select de cineaști care au reușit să câștige de două ori cel mai important premiu acordat pe Croazetă, alături de nume precum Francis Ford Coppola, Shohei Imamura, Emir Kusturica, frații Dardenne, Ken Loach, Michael Haneke sau Ruben Östlund.

Înainte de momentul decernării trofeului principal în cadrul galei, filmul „Fjord” a avut un parcurs remarcabil în cadrul festivalului, fiind remarcat și recompensat cu mai multe distincții secundare.

Printre acestea s-au numărat premii importante precum François Chalais, acordat pentru contribuția la valorile jurnalismului în cinema, dar și Premiul Ecumenic, oferit producțiilor cu dimensiune umanistă, ambele obținute în cadrul Festivalul de Film de la Cannes.

„Starea lumii de astăzi, să spunem, nu este cea mai bună. Nu sunt foarte mândru de ceea ce le lăsăm moștenire copiilor noștri. Și cred că înainte de a le cere să facă schimbări, este important să facem noi înșine o mică schimbare, iar aceasta trebuia să înceapă cu noi”, a transmis Cristian Mungiu.

La Festivalul de Film de la Cannes au fost anunțați următorii laureați:

Palme d’Or: „Fjord”, în regia lui Cristian Mungiu

Marele Premiu al Juriului: „Minotaur”, de Andrei Zvyagintsev

Premiul Juriului: „Aventura visurilor”, semnat de Valeska Grisebach

Cel mai bun regizor: distincția a mers către Javier Ambrossi și Javier Calvo pentru „La Bola Negra”, precum și lui Pawel Pawlikowski pentru „Patria”

Cea mai bună actriță: Virginie Efira și Tao Okamoto, pentru interpretările din „Suddenly” de Ryusuke Hamaguchi

Cel mai bun actor: Emmanuel Macchia și Valentin Campagne, pentru rolurile din „Coward” de Lukas Dhont

Cel mai bun scenariu: Emmanuel Marre, pentru „Our Salvation”

Camera d’Or (Golden Camera): „Ben’imana”, de Marie-Clémentine Dusabejambo

Palme d’Or pentru scurtmetraj: „Către adversari”, de Federico Luis