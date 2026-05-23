Acasă » Știri » Cristian Mungiu, laureat la Cannes cu filmul Fjord. Al doilea Palme d’Or din carieră

Cristian Mungiu, laureat la Cannes cu filmul Fjord. Al doilea Palme d’Or din carieră

De: Anca Chihaie 23/05/2026 | 23:00
Cristian Mungiu, laureat la Cannes cu filmul Fjord. Al doilea Palme d’Or din carieră
Cristian Mungiu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cristian Mungiu ar fi scris din nou istorie la Festivalul de Film de la Cannes, obținând al doilea trofeu Palme d’Or din carieră pentru lungmetrajul „Fjord”. După succesul din 2007 cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, regizorul român ar intra astfel într-un club select al cineaștilor dublu laureați ai prestigiosului premiu al cinematografiei mondiale, acordat în cadrul Festivalul de Film de la Cannes. 

Obținerea unui al doilea Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes este considerată o realizare extrem de rară în istoria cinematografiei mondiale, rezervată unui cerc foarte restrâns de regizori.

Cristian Mungiu, laureat la Cannes cu filmul Fjord

Prin această performanță, Cristian Mungiu este asociat cu un grup select de cineaști care au reușit să câștige de două ori cel mai important premiu acordat pe Croazetă, alături de nume precum Francis Ford Coppola, Shohei Imamura, Emir Kusturica, frații Dardenne, Ken Loach, Michael Haneke sau Ruben Östlund.

Înainte de momentul decernării trofeului principal în cadrul galei, filmul „Fjord” a avut un parcurs remarcabil în cadrul festivalului, fiind remarcat și recompensat cu mai multe distincții secundare.

Printre acestea s-au numărat premii importante precum François Chalais, acordat pentru contribuția la valorile jurnalismului în cinema, dar și Premiul Ecumenic, oferit producțiilor cu dimensiune umanistă, ambele obținute în cadrul Festivalul de Film de la Cannes.

„Starea lumii de astăzi, să spunem, nu este cea mai bună. Nu sunt foarte mândru de ceea ce le lăsăm moștenire copiilor noștri. Și cred că înainte de a le cere să facă schimbări, este important să facem noi înșine o mică schimbare, iar aceasta trebuia să înceapă cu noi”, a transmis Cristian Mungiu.

La Festivalul de Film de la Cannes au fost anunțați următorii laureați:

Palme d’Or: „Fjord”, în regia lui Cristian Mungiu

Marele Premiu al Juriului: „Minotaur”, de Andrei Zvyagintsev

Premiul Juriului: „Aventura visurilor”, semnat de Valeska Grisebach

Cel mai bun regizor: distincția a mers către Javier Ambrossi și Javier Calvo pentru „La Bola Negra”, precum și lui Pawel Pawlikowski pentru „Patria”

Cea mai bună actriță: Virginie Efira și Tao Okamoto, pentru interpretările din „Suddenly” de Ryusuke Hamaguchi

Cel mai bun actor: Emmanuel Macchia și Valentin Campagne, pentru rolurile din „Coward” de Lukas Dhont

Cel mai bun scenariu: Emmanuel Marre, pentru „Our Salvation”

Camera d’Or (Golden Camera): „Ben’imana”, de Marie-Clémentine Dusabejambo

Palme d’Or pentru scurtmetraj: „Către adversari”, de Federico Luis

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Drama fără sfârșit a unei familii din Constanța: după moartea copilului, statul cere alocația înapoi
Știri
Drama fără sfârșit a unei familii din Constanța: după moartea copilului, statul cere alocația înapoi
Ce declarație a făcut Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorț: „Nu am de ce să fiu dezamăgită”
Știri
Ce declarație a făcut Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorț: „Nu am de ce…
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai folosesc aer condiționat”
Mediafax
Ce a construit acest bărbat sub pământ i-a uimit pe toți: „Nu mai...
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să...
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde...
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
Adevarul
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de euro și tot nu găsesc angajați
Mediafax
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de...
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Click.ro
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor...
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii
Digi 24
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
Gandul.ro
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul...
ULTIMA ORĂ
Drama fără sfârșit a unei familii din Constanța: după moartea copilului, statul cere alocația înapoi
Drama fără sfârșit a unei familii din Constanța: după moartea copilului, statul cere alocația înapoi
Ce declarație a făcut Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorț: „Nu am de ce ...
Ce declarație a făcut Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorț: „Nu am de ce să fiu dezamăgită”
Ioana Ginghină, ironizată după ce s-a filmat dansând lasciv: ”Nu e de tine”
Ioana Ginghină, ironizată după ce s-a filmat dansând lasciv: ”Nu e de tine”
Angelina Jolie revine într-o dramă emoționantă inspirată din propria viață. Când va fi lansat ...
Angelina Jolie revine într-o dramă emoționantă inspirată din propria viață. Când va fi lansat filmul „Couture”
Am aflat secretul Gabrielei Prisăcariu! Soția lui Dani Oțil are o „plăcere vinovată” ...
Am aflat secretul Gabrielei Prisăcariu! Soția lui Dani Oțil are o „plăcere vinovată” de la care nu se poate abține
Noi imagini de pe Arena Național! Petrecere nebună la concertul care a speriat Capitala
Noi imagini de pe Arena Național! Petrecere nebună la concertul care a speriat Capitala
Vezi toate știrile